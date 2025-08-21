高捷後勁站聯開案動土 總投資金額約43億元

快訊

中央社／ 高雄21日電

高雄捷運R20後勁站聯開案今天舉行動土典禮，總投資金額約新台幣43億元，預計民國119年完工。市府表示，因鄰近台積電高雄廠，將打造台積電周邊先進製程科技聚落。

該案今天上午舉行動土典禮，由副市長林欽榮、鑲揚國際開發有限公司董事長林聰麟、福裕事業股份有限公司副董事長董上裕共同祈福，祈求工程順利推動。

林欽榮表示，R20聯開案鄰近台積電高雄廠，配合台積電4月舉行高雄廠區2奈米擴產典禮，高雄廠將建5座2奈米先進製程以下晶圓廠，因此市府規劃推出R20後勁站聯開案，以回應產業發展帶來的人口與住宅需求。

高雄市捷運局長吳嘉昌說，R20聯開案土地面積1658坪，建蔽率60%、容積率420%，預估總開發量體約1.9萬坪，由鑲揚國際開發有限公司與福裕事業股份有限公司聯手投資，總投資金額約42.9億元。

該案將規劃A、B雙棟複合機能大樓，A棟為15層住宅及公共服務空間，其中2至7樓將作為楠梓第2行政中心，設有區公所、戶政事務所、里民活動中心及長青學苑，8至15樓則是專為青年專業人才打造的84戶科技青年宅，可提供周邊半導體產業衍生員工居住使用。

B棟則為24層集合住宅，並引入多元商業空間。該案總開發樓地板面積約1.9萬坪，預計119年7月完工後，將為北高雄打造一座融合美學、交通與生活的新地標。

林聰麟表示，當初參與投標，就是非常看好這塊土地潛力。該案最大特色就是請日本知名建築師隈研吾來幫案子設計規劃。未來蓋好後，將是楠梓區新地標。預計119年如期完工，今天動土後會立即動工。

另外，基地西北側為占地3.93公頃的楠梓後勁公園，市府工務局公園處已投入6500萬元經費，預計今年底完工，以「森林熊的家」為主題，打造可符合不同年齡層使用者需求的8大遊戲區。

對於海專路上既有人行天橋，捷運局表示，將配合拆除，由R20聯開案設置新的立體空橋替代，民眾可從捷運月台層直達聯開基地。新的立體空橋外觀融合捷運站體與綠色空間設計，兼具藝術與實用性。

