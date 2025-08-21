屏東好物選集宣傳摺頁出版 遊屏東「有玩又有掠」

抓住暑假的尾巴！屏東縣政府鼓勵全台遊客到屏東遊玩，首度推出「屏東好物選集」宣傳摺頁，結合歷屆「屏東十大伴手禮」獲選店家商品資訊，選出104家在地優質伴手禮商家，搭配地圖導引，方便旅客按圖索驥，到屏東旅遊「有玩又有掠」。

縣府傳播暨國際事務處表示，屏東好物選集不同以往的型錄形式，以簡潔、可攜、易查閱的設計，囊括全縣特色伴手禮，包括農產加工品、手作糕餅、文化創意商品等，並以圖文介紹各店家的產品資訊，旅客手持摺頁就能快速掌握屏東各區的特色好物。

全台各大旅遊服務中心都可索取屏東好物選集宣傳摺頁，包括台北、高雄、台中、台南、台東、等地，屏菸1936文化基地、勝利星村創意生活園區、六堆客家文化園區、屏東農業物產館、台灣原住民族文化園區、屏東可可巧克力園區等屏東境內各觀光據點及縣內旅遊服務中心也可索取；另有電子版下載https://www.amazing-pingtung.com/ptsp。