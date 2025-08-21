快訊

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

政府面臨三項挑戰 政院：明年軍公教不加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東好物選集宣傳摺頁出版 遊屏東「有玩又有掠」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府推出「屏東好物選集」宣傳摺頁，結合歷屆「屏東十大伴手禮」獲選店家商品資訊。圖／縣府提供
屏東縣政府推出「屏東好物選集」宣傳摺頁，結合歷屆「屏東十大伴手禮」獲選店家商品資訊。圖／縣府提供

抓住暑假的尾巴！屏東縣政府鼓勵全台遊客到屏東遊玩，首度推出「屏東好物選集」宣傳摺頁，結合歷屆「屏東十大伴手禮」獲選店家商品資訊，選出104家在地優質伴手禮商家，搭配地圖導引，方便旅客按圖索驥，到屏東旅遊「有玩又有掠」。

縣府傳播暨國際事務處表示，屏東好物選集不同以往的型錄形式，以簡潔、可攜、易查閱的設計，囊括全縣特色伴手禮，包括農產加工品、手作糕餅、文化創意商品等，並以圖文介紹各店家的產品資訊，旅客手持摺頁就能快速掌握屏東各區的特色好物。

全台各大旅遊服務中心都可索取屏東好物選集宣傳摺頁，包括台北、高雄、台中、台南、台東、等地，屏菸1936文化基地、勝利星村創意生活園區、六堆客家文化園區、屏東農業物產館、台灣原住民族文化園區、屏東可可巧克力園區等屏東境內各觀光據點及縣內旅遊服務中心也可索取；另有電子版下載https://www.amazing-pingtung.com/ptsp。

傳播暨國際事務處表示，屏東好物選集除了推廣屏東在地特色產業，提升店家能見度，也希望民眾有「買得開心、送得驕傲」的購物體驗，縣府也歡迎全台民眾到屏東旅遊。

屏東縣政府推出「屏東好物選集」宣傳摺頁，結合歷屆「屏東十大伴手禮」獲選店家商品資訊。圖／縣府提供
屏東縣政府推出「屏東好物選集」宣傳摺頁，結合歷屆「屏東十大伴手禮」獲選店家商品資訊。圖／縣府提供
屏東縣政府推出「屏東好物選集」宣傳摺頁，結合歷屆「屏東十大伴手禮」獲選店家商品資訊。圖／縣府提供
屏東縣政府推出「屏東好物選集」宣傳摺頁，結合歷屆「屏東十大伴手禮」獲選店家商品資訊。圖／縣府提供

伴手禮 屏東縣政府

延伸閱讀

2025南國漫讀節9月場次開放報名！跟著講師到鄉鎮去旅行吧

郭智輝：核三延役問題 安全一定要專家決定非用公投

守護台灣！反核三重啟公投 周春米：不能把核廢料留給下一代

「核三延役是霸凌屏東」 徐富癸：應確認除役、推動地方多元發展

相關新聞

屏東好物選集宣傳摺頁出版 遊屏東「有玩又有掠」

抓住暑假的尾巴！屏東縣政府鼓勵全台遊客到屏東遊玩，首度推出「屏東好物選集」宣傳摺頁，結合歷屆「屏東十大伴手禮」獲選店家商...

馬祖坑道轉型！馬管處推鐳戰生存遊戲 邀遊客「開打」

想要體驗不一樣的槍林彈雨感覺！交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今年於「微光馬祖」系列活動中，特別推出「鐳戰生存遊戲」，把...

高雄甲仙驚現200米堰塞湖 下游危險

高雄市甲仙區因連日豪雨，山區土石滑落導致河道受阻，在崩坪坑與油礦溪匯流處與關山橋一帶，出現兩處土砂堵塞，水流無法順暢下泄...

國光客運 月底停駛高雄、屏東6路線

國光客運近期因不堪長期虧損與財務壓力，本月底營運調整，停駛部分虧損路線，屏東縣境內6條由國光客運經營的路線，縣府交通旅遊...

浪湧之間見鄉魂 第三屆馬祖藝術島尋回海島文化與身分認同

在馬祖，先民以「拍楸」下樁立網，眾人齊心才能收成滿載而歸。第三屆馬祖國際藝術島延續這份智慧，把五屆十年的藝術行動，視為一...

高市賣場內連鎖火鍋店餐盤有老鼠 業者遭罰3萬

有人19日到高雄義大世界購物廣場內一家連鎖火鍋店用餐，餐桌上菜盤出現老鼠。高市衛生局今天表示，業者已接獲消費者反映，並坦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。