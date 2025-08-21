馬祖坑道轉型！馬管處推鐳戰生存遊戲 邀遊客「開打」

想要體驗不一樣的槍林彈雨感覺！交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今年於「微光馬祖」系列活動中，特別推出「鐳戰生存遊戲」，把昔日官兵駐守的坑道、堡壘轉化為沉浸式對戰場域，讓遊客在寓教於樂中感受馬祖獨特的戰地氛圍。

這項活動將於9月13日（周六）至9月26日（周五）連續14天在南竿登場，全程免費，採線上報名制，名額有限，遊客可及早上網完成登記。

馬管處表示，本次鐳戰遊戲設計三大體驗路線，從「戰地解謎」、「精神喊話」到最受矚目的「坑道鐳射對決」，帶領遊客逐步走進馬祖戰地文化。其中，位於南竿的大漢據點坑道將成為比賽主舞台，玩家將身穿感應背心、手握鐳射槍，在蜿蜒曲折的坑道裡展開團隊競技。多變的地形與隧道空間，讓挑戰者必須靈活運用戰術與合作，才能力拚高分。

由於遊戲採用紅外線感應科技，全程無實彈、無噪音，安全無痛，讓參與者能盡情投入模擬戰鬥。

馬管處表示，鐳戰生存遊戲不只是體能挑戰，更強調臨場反應與團隊協作，適合親子、朋友或企業團隊一同參與；透過在軍事遺址內的沉浸體驗，讓「軍事設施轉化為觀光亮點、歷史空間轉譯為互動體驗」，展現馬祖嶄新的觀光魅力。完成任務的玩家還能獲得實用的旅行盥洗包紀念品。