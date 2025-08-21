高雄農村旅遊推廣 「一日農夫」遊程印尼亮相

為拓展「一日農夫」農村體驗遊程國際能見度，高市府農業局18至22日前往印尼舉辦2場觀光推廣會，吸引逾250家當地觀光旅遊業者、逾500人到場面對面交流互動。

高雄市政府農業局於18至22日結合台灣觀光協會，前往印尼首都雅加達及西爪哇省首府萬隆舉辦2場觀光推廣會。除了透過攤位呈現永安、大樹、六龜等多樣化農村體驗行程，也展示農村社區的伴手禮及文創商品。

此外，推廣會也準備以高雄刺竹製作的「竹蜻蜓」、糖廠社區手作的小掃帚，以及日光小林社區傳統圖紋杯墊等文創小物，透過生動活潑方式解說高雄「一日農夫」是融合農村產業、文化底蘊與職人精神。

農業局今天透過新聞稿表示，活動成功吸引逾250家當地觀光旅遊業者、逾500人到場面對面交流互動，並爭相索取各式遊程DM及洽詢後續合作機會，氣氛熱絡。

印尼旅行社協會（ASTINDO）表示，會將高雄「一日農夫」推廣給會員成員，讓更多印尼人可以體驗高雄的鄉村田園之美。印尼在地旅遊業者代表說，期待未來可以帶領更多團客到高雄，一同體驗「一日農夫」遊程。

高雄市農業局長姚志旺表示，此次印尼推廣活動可說是高雄國際城市交流與農村軟實力輸出的具體實踐，農業局將持續透過公私協力與跨界整合拓展國際旅遊版圖，吸引更多海外遊客深入探索高雄。