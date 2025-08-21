國光客運 月底停駛高雄、屏東6路線

國光客運近期因不堪長期虧損與財務壓力，本月底營運調整，停駛部分虧損路線，屏東縣境內6條由國光客運經營的路線，縣府交通旅遊處表示，已規畫由屏東客運與高雄客運接手。

屏縣交旅處表示，國光客運有6條行駛在高雄、屏東到墾丁一般公路客運路線，其中9117高雄－台17線－墾丁線，行駛54班次中的24班次；9127高雄－台88線－東港（含部分東琉線碼頭）－大鵬灣，行駛76班次中的24班次；9188高雄－台88線－鵝鑾鼻，行駛40班次中的10班次。9189高鐵左營－台88線－墾丁小灣線，行駛48班次中的16班次；1773屏東－恆春，總計10班次；1780屏東－佳冬－枋寮，總計12班次。總計96班次會由屏東客運、高雄客運業者接駛，相關程序辦理中。

屏東縣議員陳揚說，國光客運停駛很多都是南下往墾丁路線，推估背後原因與國旅型態改變，加上這幾年墾丁形象被黑化，旅客減少造成路線虧損。

陳揚建議，縣府不只是處理「誰來接駛」，要思考如何重建墾丁觀光形象、吸引旅客回流，否則再多業者接手也會面臨同樣問題。

交旅處指，其他尚有8條國道客運路線包括北高、北南、北屏等路線也擬停駛，現仍與交通部公路局協商，公路局已協調其他業者，利用既有場站跟人員接手，不影響民生需求。