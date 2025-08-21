聽新聞
高雄甲仙驚現200米堰塞湖 下游危險

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄市甲仙關山橋旁崩坪坑與油礦溪匯流處形成堰塞湖，引發安全隱憂。圖／邱議瑩服務處提供
高雄市甲仙關山橋旁崩坪坑與油礦溪匯流處形成堰塞湖，引發安全隱憂。圖／邱議瑩服務處提供

高雄市甲仙區因連日豪雨，山區土石滑落導致河道受阻，在崩坪坑與油礦溪匯流處與關山橋一帶，出現兩處土砂堵塞，水流無法順暢下泄，形成堰塞湖隱憂，威脅下游東安里與關山里安全。

林業保育署屏東分署表示，該處是甲仙區東安里崩坪坑溝與油礦溪匯流處上游河道，因近期降雨造成崩坪坑溝土砂流出堵塞於油礦溪匯流口，致使油礦溪出水量減少並造成油礦溪河道部分迴水情形。

屏東分署已啟動疏通工作，但因甲仙地區午後降雨頻繁且河道土石鬆軟，影響搶通機具施工進度，會持續進場搶通加速退水。

甲仙區農民昨發現後向立委邱議瑩陳情，邱獲報後派員會勘，發現上游油礦溪段屬林保署管轄，相關單位動員廠商進駐搶通；下游靠近關山橋的路段由農村水保署負責，同步派遣機具處理。

邱議瑩指出，關山橋一帶土石堆積長約200公尺、深度約3公尺，若潰決恐對下游聚落造成威脅，須在最短時間內解除險象。她要求水保署加快進度，優先清除關山橋段堵塞，降低堰塞湖潰決可能引發的災害。

水保署表示，堰塞湖地點權責機關是林保署，不過水保署在油礦溪下游有清疏工程，盡速疏通，讓上游流下土石快速通過。

邱議瑩說，東安里與關山里均位處下游，居民長期面對山區豪雨與土石流威脅，這次再度因堰塞湖問題心生憂慮。她承諾督促中央單位加速處理，掌握進度。

