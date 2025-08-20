高市鼓山中山國小舊校地變身 長照園區啟用、動土

高雄市鼓山區中山國小舊校地轉型為長照服務園區，今天第1階段完工啟用。衛生局表示，已啟用的日照中心可服務120位長輩，未來也會有199床住宿式床位等多元服務。

高市衛生局長黃志中致詞時表示，此案總投資金額達新台幣8.4億元，也是高雄第一個採用「改建、營運、移轉（ROT）」與「建設、營運、移轉（BOT）」雙重模式，引入福睿長照社團法人的民間資金投資。

活動今天除了為仁愛樓修繕完工日照中心揭幕，也舉辦第2階段忠孝樓住宿長照機構新建動土典禮，新建工程完工後有達199床住宿式床位、團體家屋18床、社區醫療等多元服務，可滿足不同階段長照需求，有效紓解家庭長照壓力，也讓舊校地成功活化轉型。

黃志中說，長照園區是跨局處合作的成果，讓所有需要長照服務的長輩都能得到市府資源，家屬也不需要擔心操煩，希望能提供長輩更好更優質且有尊嚴的完整服務。

衛生局表示，鼓山中山國小在民國105年遷校，舊校區99.9%土地原為國有土地，其中劃定4000平方公尺，含仁愛樓ROT修繕工程設置日照中心，除日照服務，後續開辦居家服務、巷弄長照站、失智據點等多元服務；忠孝樓BOT案今動土，預計118年6月底前完工營運。

衛生局說明，舊校園中除建置長照服務園區，教育局的非營利幼兒園、社會局的親子館、公共托嬰中心以及運發局的鼓山運動中心、匹克球場也相繼進駐開辦，實踐老幼共學，青銀共融的願景特色。