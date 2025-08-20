快訊

「極道千金」情史曝光 舊愛曾遭竹聯幫山雞老爸放話：劈腿就斷手斷腳

高市鼓山中山國小舊校地變身 長照園區啟用、動土

中央社／ 高雄20日電

高雄市鼓山區中山國小舊校地轉型為長照服務園區，今天第1階段完工啟用。衛生局表示，已啟用的日照中心可服務120位長輩，未來也會有199床住宿式床位等多元服務。

高市衛生局長黃志中致詞時表示，此案總投資金額達新台幣8.4億元，也是高雄第一個採用「改建、營運、移轉（ROT）」與「建設、營運、移轉（BOT）」雙重模式，引入福睿長照社團法人的民間資金投資。

活動今天除了為仁愛樓修繕完工日照中心揭幕，也舉辦第2階段忠孝樓住宿長照機構新建動土典禮，新建工程完工後有達199床住宿式床位、團體家屋18床、社區醫療等多元服務，可滿足不同階段長照需求，有效紓解家庭長照壓力，也讓舊校地成功活化轉型。

黃志中說，長照園區是跨局處合作的成果，讓所有需要長照服務的長輩都能得到市府資源，家屬也不需要擔心操煩，希望能提供長輩更好更優質且有尊嚴的完整服務。

衛生局表示，鼓山中山國小在民國105年遷校，舊校區99.9%土地原為國有土地，其中劃定4000平方公尺，含仁愛樓ROT修繕工程設置日照中心，除日照服務，後續開辦居家服務、巷弄長照站、失智據點等多元服務；忠孝樓BOT案今動土，預計118年6月底前完工營運。

衛生局說明，舊校園中除建置長照服務園區，教育局的非營利幼兒園、社會局的親子館、公共托嬰中心以及運發局的鼓山運動中心、匹克球場也相繼進駐開辦，實踐老幼共學，青銀共融的願景特色。

長照 住宿 衛生局

延伸閱讀

高市賣場內連鎖火鍋店餐盤有老鼠 業者遭罰3萬

動滋券、客家幣都能用 六福村推雙幣500元暢遊園區優惠

南橫重創...高市選委會提醒三里里民823公投日 返鄉投票注意安全

高市新增1例新生兒腸病毒重症個案 確認伊科病毒11型

相關新聞

浪湧之間見鄉魂 第三屆馬祖藝術島尋回海島文化與身分認同

在馬祖，先民以「拍楸」下樁立網，眾人齊心才能收成滿載而歸。第三屆馬祖國際藝術島延續這份智慧，把五屆十年的藝術行動，視為一...

高市賣場內連鎖火鍋店餐盤有老鼠 業者遭罰3萬

有人19日到高雄義大世界購物廣場內一家連鎖火鍋店用餐，餐桌上菜盤出現老鼠。高市衛生局今天表示，業者已接獲消費者反映，並坦...

影／連日豪雨沖刷 高雄甲仙土石堵塞釀堰塞湖隱憂

高雄市甲仙區因連日豪雨，山區土石滑落導致河道受阻，在崩坪坑與油礦溪匯流處，以及關山橋一帶，出現兩處土砂堵塞，水流無法順暢...

高雄拖板車H型鋼脫落 掃倒電線桿釀513戶停電

高雄67歲王姓男子今天駕駛拖車行經燕巢區角宿路段，裝載的鋼板不慎掉落造成台電電線桿受損傾倒，所幸無人員傷亡。王男經初步檢...

國光客運停駛高屏6條路線 屏東縣府：將由其他客運業者接手

國光客運近期因不堪長期虧損與財務壓力，從8月底營運調整，計畫停駛部分虧損路線，屏東縣境內有6條由國光客運營的路線，已規畫...

屏東大社舊部落屋塌路損 立委促列災區

屏東縣三地門鄉舊大社部落因0728豪雨與楊柳颱風影響，往舊大社唯一道路屏專6線受損，舊部落更出現4間房屋大規模崩塌。立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。