柯志恩猛打大樹光電及美濃採砂 邱議瑩解讀：我是藍營最主要的假想敵

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨立委邱議瑩今天下午與媒體茶敘，認為自己目前是國民黨最主要的假想敵。記者徐白櫻／攝影
國民黨立委柯志恩接連批評大樹和山光電及美濃吉洋大峽谷採砂案，不少人解讀全衝著民進黨立委邱議瑩而來。邱議瑩表示，兩案都在她的選區，因為她目前是國民黨主要的假想敵、民進黨初選最可能出線的人，所以選區事情被國民黨放大檢視；兩案她都有長期追蹤，並非不關心。

民進黨立委邱議瑩爭取下屆高雄市長提名，針對近來國民接連揭露大樹和山光電案場與美濃大峽谷一事。邱議瑩表示，兩案她都有在追蹤，柯志恩他們主要的假想敵、料想民進黨出線的人應該是她，所以一天到晚追著她及選區事情打。

邱議瑩指出，柯志恩多次受訪預估，民進黨出線的人，不是她就是賴瑞隆出線，柯私底下也提過，比較不怕跟賴瑞隆競爭，跟邱議瑩競爭的話，選戰會比較精彩，「國民黨現在抓了一個假想敵，就是我，當然會放大檢視選區裡的事情」，未來自己也要更專注及加強。

邱議瑩說，大樹光電案申請與核准過程，甚至水保開罰紀錄，她跟市府一直有保持聯繫，開發範圍超過許可也在市府的紀錄上，一直在追蹤管考中，所以沒有太大問題。

此外，吉洋大峽谷這幾年才又開始有點猖獗，十多年前吉洋地區是很容易被盜採砂石的地方，這幾年因為可能砂石需求又多、運送成本高，沒有業者要從很遠的地方挖取砂石，才又開始有不肖分子就近從吉洋偷挖，在里政會報及居民通報上，她都有第一時間掌握，公所、經發局及環保局也有去處理。

邱議瑩 民進黨 國民黨

