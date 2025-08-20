懷抱夢想沒被癌症擊敗 台南15位抗癌勇士受獎

周大觀文教基金會設立助學金邁入28年，累計幫助逾1萬5千名罹癌學生，今在台南舉辦「抗癌圓夢助學金得主會師頒獎典禮」，市長黃偉哲頒獎15位南市獲獎學生，肯定他們勇敢抗癌、堅持求學的精神。

市長黃偉哲表示，每位勇敢對抗病魔的孩子，都是社會最堅強的英雄。即使面對病痛與低谷，仍選擇堅持學習、奮力向前，這份韌性與力量感動全臺灣。他期盼孩子們能懷抱夢想，帶著希望走向未來。

周大觀文教基金會說明，國內每年新增約580位罹癌學生，常見癌別包括血癌、腦癌、淋巴癌與骨癌，情況不容忽視。本屆公開受獎的孩子中，有愛畫畫的眼癌勇士、立志成為實況主播的血癌男孩、渴望透過琴音帶來療癒的骨癌少女等，他們用故事傳遞堅毅與希望，象徵無數仍在治療中的孩子，勇敢迎向陽光。

對於選擇不公開身分的學童，將於春節期間舉辦「送愛到全國大小醫院」公益活動，親送圓夢助學金，讓愛不中斷、希望不熄滅。

受獎抗癌勇士，吳丞恩、謝沅呈承擔了病苦，來不及參加頒獎活動，由媽媽及老師代表受獎，也為正與死神搏鬥的癌童加油打氣。罹患血癌的蔡宗憲就讀高雄科大，大二時確診罹患急性髓母細胞白血病，他休學接受化療，但沒有被病魔擊敗。利用住院時間閱讀、修課，讓自己跟上進度，曾榮獲全國大專優秀青年獎，還擔任高雄科大親善大使。他立志當個食品研發師，造福弱勢癌病童。