浪湧之間見鄉魂　第三屆馬祖藝術島尋回海島文化與身分認同

在馬祖，先民以「拍楸」下樁立網，眾人齊心才能收成滿載而歸。第三屆馬祖國際藝術島延續這份智慧，把五屆十年的藝術行動，視為一根根穩固的竹樁，將文化、觀光、日常與世界緊緊相連。藉由藝術的力量，重新詮釋閩東文化、居民生活、戰地遺跡，把馬祖的故事帶向國際，讓世界看見這座獨特的島嶼。

從戰備島嶼到文化藝術島嶼 重塑馬祖故事

在這個變動的時代，馬祖面對各種挑戰，也展現了屬於馬祖人的韌性。連江縣政府和中華文化總會，攜手用五屆十年的長期計畫，將馬祖從過去的戰備島嶼轉變為文化藝術的島嶼。「馬祖國際藝術島」不只是一場短暫的藝術展，更是一段慢慢耕耘的過程，從展期內容到文化設施的持續投入，透過據點的改造和轉譯，逐步打造專屬於馬祖的文化場域，也讓藝術家、登島的觀眾、馬祖居民一同了解舉辦的過程，建構出屬於島嶼的故事。

第三屆馬祖國際藝術島將從9月5日到11月16日展開，邀集9個國家與地區、55組國內外藝術團隊，在四鄉五島展出超過50件作品，是台灣規模最大的跳島藝術慶典。秋天的馬祖天候宜人，盛產海鮮，也是馬祖傳統秋慶三節的時候，藝術島邀請旅人一同登島「拍楸」，在展覽和秋慶當中，體驗馬祖將藝術、文化與生活緊緊結合的魅力，並在其中孕育屬於這座島嶼的未來願景。

拍楸精神再現 聚焦島嶼、前線與海洋

閩東語「拍楸」不僅是馬祖世代傳承的捕魚工法，更承載了馬祖人面對大海的共生智慧與信仰。將巨大的竹樁打入海底，為漁網定錨，也象徵藝術在島嶼之間落錨，透過馬祖的閩東文化、居民生活、戰地遺跡，探討環境生態、身分認同、島嶼處境等議題，塑造馬祖的海島文化自信。

而澳口不僅保存著豐富的海味記憶，也曾是戰地時期的重要前線。藝術島做為當代的「拍楸」，回應馬祖過去漁業黃金時代「一個網目養一口人，討海人的一張網養活了整座島」的集體記憶，本次策展也聚焦三大主題：「島嶼的馬祖」、「前線馬祖」、「海洋的馬祖」。

策展亮點1：首次國際徵件 以全球視角詮釋馬祖

為了鼓勵世界各地的創作者用外部觀點詮釋馬祖，今年首次採國際徵件，獲選三組藝術家來自台灣、加拿大、日本及澳洲，皆在南竿島展出，分別從冷戰文化、島嶼文化認同以及海洋文化永續三個角度提出他們對馬祖的想像。

加拿大籍的台裔的李佩珊，在26據點的作品《不是誰的棋子，我們是…》，以棋盤比喻權力的對弈，邀請馬祖居民和觀眾參加這場權力對話：日本組合米谷健+茱莉亞，作品《生命之網》落腳山隴排練場，在紫外線燈光下，就像馬祖著名的自然景觀藍眼淚；台灣藝術家彭雅倫則以《白馬非馬》為題，在梅石營區特約茶室，呈現地方廟宇中獨特的「女神」文化。

策展亮點2：軍事據點、發電廠、前線電影院、報社、老宅化身展場

走進南竿馬祖日報故事館，透過吳柏葳的照相館裝置《行吧行吧，依哥依爸》，與島民一同重返軍旅時期、全家福的記憶場景，走到舊時營舍據點，在洪榆橙的「穿越蟲洞的書信」計畫中，感受戰地時期的軍旅書信，來自父母、好友、恩師或情人的溫暖問候，跟著台電公共藝術走入北竿發電廠，與「軍魂1975時間美術館」穿越時空，再前進西莒過去前線電影院的所在地，觀看藝術家陳界仁的作品《帝國邊界II-西方公司》。

策展亮點3：台日藝術共創串起兩地的海島情誼

自第二屆馬祖國際藝術島與日本男木島交流後，今年日本藝術家木村崇人攜手東莒與男木島居民共同舉辦工作坊，成果《和兩座島嶼一同化為雲朵的日子》，以藍曬工法製成一只巨型風箏象徵兩地的夢想和祝福，民眾也可以在東莒候船室看見這只乘風而起的風箏。

策展亮點4：藝術家重返島嶼 走入日常、尋找回憶

第三屆藝術島亦不乏馬祖在地藝術家，旅外多年的馬祖攝影師陳敬寶回鄉擔任《神人之際，縹幻之島》計畫策展人，邀請四位藝術家透過攝影及錄像作品，用多媒材作品聚焦民俗信仰、夢境神話、地方語言、常民生活、冷戰遺址與氣候環境，呈現北竿的「魂」。曾參加前兩屆馬祖國際藝術島的劉致宏，今年與在地居民共創的裝置作品《漁汐》、《魚漬》以馬祖漁業文化為核心，在北竿橋仔村五間排亮相。

在南竿的珠螺海灣長堤，還有本地雕塑家陳益輝的大型海岸地景作品《築巢》，映照過往前線風景。新竹生活美學館今年也特別邀請過往曾參與藝術游擊駐村計畫的藝術家，重返馬祖探索東莒和西莒的島嶼記憶。

策展亮點5：看展覽、追表演、逛秋慶

除了展覽外，馬祖國際藝術島還有表演藝術和馬祖秋慶可以觀賞，從9月到11月都有各種活動，包括優人神鼓、舞蹈空間、簧格音樂、馬祖戲劇團、北角星戲劇團等團體的演出，還有媽祖昇天祭、鐵板燒塔節、以及馬祖成年禮——牛角做出幼等秋慶活動。

拍楸承載智慧 島嶼文化再生