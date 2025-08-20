快訊

陳聖文送「核料廢水」到國民黨 見楊智伃一口乾了傻眼

試駕變仙人跳？消費者控疑被設局「買車還要賠216萬」

網友控吃櫻桃鴨喝可樂驚見蟑螂 蘭城晶英酒店道歉免單、衛生局開查

2025高雄雄嗨調酒節 9月13日、14日愛河畔登場

中央社／ 高雄20日電
高雄市觀光局宣布，「2025高雄雄嗨調酒節」將於9月13日至14日下午3時至晚間8時30分在愛河畔登場。（高雄市觀光局提供）小提醒：禁止酒駕，飲酒勿開車，飲酒過量，有害健康。中央社
高雄市觀光局宣布，「2025高雄雄嗨調酒節」將於9月13日至14日下午3時至晚間8時30分在愛河畔登場。（高雄市觀光局提供）小提醒：禁止酒駕，飲酒勿開車，飲酒過量，有害健康。中央社

高雄市觀光局今天宣布，「2025高雄雄嗨調酒節」將於9月13日至14日下午3時至晚間8時30分在愛河畔登場，集結逾70家酒吧、餐酒館與餐飲品牌，活動全區免費入場。

觀光局長高閔琳表示，今年活動集結逾70家酒吧、餐酒館與餐飲品牌，不僅邀請來自台北、台南及高雄3家入選「2025年亞洲百大酒吧」店家，更首度邀請日本頂尖調酒大師現場獻技交流。

觀光局今天新聞稿表示，活動全區免費入場，含酒精飲品須購買調酒券，線上早鳥票即日起於全台7-Eleven ibon開賣，每張新台幣888元，含1個飲酒手環、5張調酒券及1個活動限定帆布袋，並享交通與住宿優惠。

觀光局表示，今年「高雄雄嗨調酒節（KaohsiungCocktail Day）」邀請國際調酒師與知名酒吧、餐酒館及餐飲品牌參與，盼藉活動舉辦，提升高雄夜間觀光與經濟效益，吸引更多旅客體驗高雄獨特的餐酒文化。

此外，活動還加碼推出交通與住宿優惠，活動期間持活動調酒券預購票、且高鐵出發站或到達站為左營站的旅客，可享高鐵優惠票價；持票券或手環入住高雄英迪格酒店、高雄福容飯店等可享住房與餐飲折扣。

觀光局提醒，「未滿18歲禁止飲酒」、「酒後不開車、安全有保障」及「理性飲酒」。於活動現場購買含酒精飲品需持調酒券，並填寫飲酒同意書，確認符合合法飲酒年齡並配戴手環後即可兌換含酒精飲品。

此外，活動會場將張貼及加強宣導警示標語，另於河西路與中正四路口設計程車招呼站並提供代駕服務。觀光局呼籲，愛河周邊停車空間有限，建議民眾搭乘大眾運輸前往。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

調酒 酒精 愛河 觀光局

延伸閱讀

影／連日豪雨沖刷 高雄甲仙土石堵塞釀堰塞湖隱憂

子瑜回來了！TWICE降臨高雄 「實名制」搶票日期曝光

外送鹹酥雞一定要點這3樣！Uber Eats南臺灣3縣市限定 滿額8.8折開吃

高雄砂石車失控翻覆 司機受困1小時送醫急救

相關新聞

浪湧之間見鄉魂 第三屆馬祖藝術島尋回海島文化與身分認同

在馬祖，先民以「拍楸」下樁立網，眾人齊心才能收成滿載而歸。第三屆馬祖國際藝術島延續這份智慧，把五屆十年的藝術行動，視為一...

高市賣場內連鎖火鍋店餐盤有老鼠 業者遭罰3萬

有人19日到高雄義大世界購物廣場內一家連鎖火鍋店用餐，餐桌上菜盤出現老鼠。高市衛生局今天表示，業者已接獲消費者反映，並坦...

影／連日豪雨沖刷 高雄甲仙土石堵塞釀堰塞湖隱憂

高雄市甲仙區因連日豪雨，山區土石滑落導致河道受阻，在崩坪坑與油礦溪匯流處，以及關山橋一帶，出現兩處土砂堵塞，水流無法順暢...

高雄拖板車H型鋼脫落 掃倒電線桿釀513戶停電

高雄67歲王姓男子今天駕駛拖車行經燕巢區角宿路段，裝載的鋼板不慎掉落造成台電電線桿受損傾倒，所幸無人員傷亡。王男經初步檢...

國光客運停駛高屏6條路線 屏東縣府：將由其他客運業者接手

國光客運近期因不堪長期虧損與財務壓力，從8月底營運調整，計畫停駛部分虧損路線，屏東縣境內有6條由國光客運營的路線，已規畫...

屏東大社舊部落屋塌路損 立委促列災區

屏東縣三地門鄉舊大社部落因0728豪雨與楊柳颱風影響，往舊大社唯一道路屏專6線受損，舊部落更出現4間房屋大規模崩塌。立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。