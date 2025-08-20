2025高雄雄嗨調酒節 9月13日、14日愛河畔登場

高雄市觀光局今天宣布，「2025高雄雄嗨調酒節」將於9月13日至14日下午3時至晚間8時30分在愛河畔登場，集結逾70家酒吧、餐酒館與餐飲品牌，活動全區免費入場。

觀光局長高閔琳表示，今年活動集結逾70家酒吧、餐酒館與餐飲品牌，不僅邀請來自台北、台南及高雄3家入選「2025年亞洲百大酒吧」店家，更首度邀請日本頂尖調酒大師現場獻技交流。

觀光局今天新聞稿表示，活動全區免費入場，含酒精飲品須購買調酒券，線上早鳥票即日起於全台7-Eleven ibon開賣，每張新台幣888元，含1個飲酒手環、5張調酒券及1個活動限定帆布袋，並享交通與住宿優惠。

觀光局表示，今年「高雄雄嗨調酒節（KaohsiungCocktail Day）」邀請國際調酒師與知名酒吧、餐酒館及餐飲品牌參與，盼藉活動舉辦，提升高雄夜間觀光與經濟效益，吸引更多旅客體驗高雄獨特的餐酒文化。

此外，活動還加碼推出交通與住宿優惠，活動期間持活動調酒券預購票、且高鐵出發站或到達站為左營站的旅客，可享高鐵優惠票價；持票券或手環入住高雄英迪格酒店、高雄福容飯店等可享住房與餐飲折扣。

觀光局提醒，「未滿18歲禁止飲酒」、「酒後不開車、安全有保障」及「理性飲酒」。於活動現場購買含酒精飲品需持調酒券，並填寫飲酒同意書，確認符合合法飲酒年齡並配戴手環後即可兌換含酒精飲品。

此外，活動會場將張貼及加強宣導警示標語，另於河西路與中正四路口設計程車招呼站並提供代駕服務。觀光局呼籲，愛河周邊停車空間有限，建議民眾搭乘大眾運輸前往。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康