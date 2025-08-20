快訊

全國海洋教育成果觀摩會 縣市代表齊聚金門交流

中央社／ 金門20日電
「114年度全國海洋教育成果觀摩會暨教師研習」自20日起連3天於金門辦理，20日開幕式中，金門副縣長李文良（右6）、教育部國民及學前教育署簡任視察陳慧玲（左6）等出席並合影。中央社
22縣市戶外教育及海洋教育中心代表，今起連3天聚集金門交流海洋教育成果；國教署簡任視察陳慧玲說，持續補助戶外教育與海洋教育計畫，適時辦理交流合作，提升海洋教育量能。

教育部國民及學前教育署、金門縣政府辦理「114年度全國海洋教育成果觀摩會暨教師研習」，來自全台22個縣市戶外教育與海洋教育中心代表，自今天起展開連3天交流、觀摩活動；上午舉行開幕式，金門縣副縣長李文良、教育部國民及學前教育署簡任視察陳慧玲等出席。

李文良致詞表示，金門與海洋距離親近，但因歷史、戰地因素，在很多海洋資源開發或休閒遊憩活動上，到現在都因國安等因素有一些限制，「但我們還是在有限的條件下，盡量發掘金門可以做的」，也期待彼此能有很好成果觀摩。

陳慧玲說，台灣是四面環海的海洋國家，海洋教育與生活緊密相連，教育部國教署推動國中小海洋教育，將持續補助22縣市戶外教育跟海洋教育的計畫，並適時辦理各縣市社群相互交流合作，提升執行海洋教育量能。

陳慧玲也表示，金門是海島公園、海疆前線，有很豐富潮間帶生態，以及很好的地景、戰地遺跡等，「走到戶外看到金門每一個景色，都是非常寶貴的海洋教育教材」。

根據金門縣教育處提供新聞資料，下午各縣市海洋教育博覽會成果設攤觀摩展示登場，將依序進行成果發表，展示過去2年在海洋教育推展、課程創新、學生參與及環境永續等面向成果；明天則安排各縣市代表以學員身分，走入金門戶外教學場域，包括金門海島學校、石蚵林擎蚵等。

活動最後一天將舉行閉幕典禮及頒獎儀式，由教育部國教署頒發優秀成果報告獎項；教育處表示，此次觀摩期盼持續提升教師專業素養，強化全台戶外與海洋教育網絡連結，培養學子海洋素養，為永續海洋奠定基石。

