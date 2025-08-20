影／連日豪雨沖刷 高雄甲仙土石堵塞釀堰塞湖隱憂

高雄市甲仙區因連日豪雨，山區土石滑落導致河道受阻，在崩坪坑與油礦溪匯流處，以及關山橋一帶，出現兩處土砂堵塞，水流無法順暢下泄，形成堰塞湖隱憂，威脅下游東安里與關山里居民安全。

今日上午，地方農民將現場情況拍攝影片送至立委邱議瑩服務處，並陳情反映。邱議瑩獲報後立即派員會勘，發現上游油礦溪段屬於林業署管轄，相關單位已緊急動員廠商進駐搶通；而下游靠近關山橋的路段則由農村水保署負責，也同步派遣機具進行處理。

邱議瑩指出，關山橋一帶的土石堆積長約200公尺、深度約3公尺，相當於一層樓高，一旦潰決恐對下游聚落造成威脅，必須在最短時間內解除險象。她已要求水保署務必於今天下午加快進度，優先清除關山橋段的堵塞情況，以降低堰塞湖潰決可能引發的災害。

她強調，山區防災分秒必爭，不能有任何僥倖心態，林業署與水保署分屬不同權責，但此刻更需要跨機關協調合作，才能徹底消弭風險，確保居民安全。