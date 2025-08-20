快訊

影／連日豪雨沖刷 高雄甲仙土石堵塞釀堰塞湖隱憂

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市甲仙關山橋旁崩坪坑與油礦溪匯流處形成堰塞湖引發安全隱憂。圖／邱議瑩服務處提供
高雄市甲仙關山橋旁崩坪坑與油礦溪匯流處形成堰塞湖引發安全隱憂。圖／邱議瑩服務處提供

高雄市甲仙區因連日豪雨，山區土石滑落導致河道受阻，在崩坪坑與油礦溪匯流處，以及關山橋一帶，出現兩處土砂堵塞，水流無法順暢下泄，形成堰塞湖隱憂，威脅下游東安里與關山里居民安全。

今日上午，地方農民將現場情況拍攝影片送至立委邱議瑩服務處，並陳情反映。邱議瑩獲報後立即派員會勘，發現上游油礦溪段屬於林業署管轄，相關單位已緊急動員廠商進駐搶通；而下游靠近關山橋的路段則由農村水保署負責，也同步派遣機具進行處理。

邱議瑩指出，關山橋一帶的土石堆積長約200公尺、深度約3公尺，相當於一層樓高，一旦潰決恐對下游聚落造成威脅，必須在最短時間內解除險象。她已要求水保署務必於今天下午加快進度，優先清除關山橋段的堵塞情況，以降低堰塞湖潰決可能引發的災害。

她強調，山區防災分秒必爭，不能有任何僥倖心態，林業署與水保署分屬不同權責，但此刻更需要跨機關協調合作，才能徹底消弭風險，確保居民安全。

邱議瑩說，東安里與關山里均位處下游，居民長期面對山區豪雨與土石流的威脅，這次再度因堰塞湖問題心生憂慮。她承諾將持續督促中央單位加速處理，並隨時掌握進度，確保在豪雨未歇之前，徹底排除潰決隱憂，讓民眾安心。

高雄市甲仙關山橋旁崩坪坑與油礦溪匯流處形成堰塞湖引發安全隱憂。圖／邱議瑩服務處提供
高雄市甲仙關山橋旁崩坪坑與油礦溪匯流處形成堰塞湖引發安全隱憂。圖／邱議瑩服務處提供
高雄市甲仙關山橋旁崩坪坑與油礦溪匯流處形成堰塞湖引發安全隱憂。圖／邱議瑩服務處提供
高雄市甲仙關山橋旁崩坪坑與油礦溪匯流處形成堰塞湖引發安全隱憂。圖／邱議瑩服務處提供

