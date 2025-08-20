快訊

中央社／ 高雄20日電
有民眾19日到高雄義大世界購物廣場內一家連鎖火鍋店用餐，餐桌上的菜盤出現老鼠。高雄市衛生局依法裁罰3萬元罰鍰，並勒令限期改善。（高雄市衛生局提供）中央社
有民眾19日到高雄義大世界購物廣場內一家連鎖火鍋店用餐，餐桌上的菜盤出現老鼠。高雄市衛生局依法裁罰3萬元罰鍰，並勒令限期改善。（高雄市衛生局提供）中央社

有人19日到高雄義大世界購物廣場內一家連鎖火鍋店用餐，餐桌上菜盤出現老鼠。高市衛生局今天表示，業者已接獲消費者反映，並坦承是自家店面，依法罰鍰3萬元，並限期改善。

高雄市衛生局透過新聞稿表示，今天接獲反映後立即派員查察，現場並未發現鼠跡；業者表示此案已接獲消費者反映，並坦承影片中的地點就是自家店面，依法對業者裁罰3萬元罰鍰。

業者今天接受媒體聯訪表示，昨晚接獲顧客反映有立即處理，後續也持續關心顧客狀況，閉店後全面清潔與消毒作業，未來將加強防鼠措施及內外場衛生管理。

衛生局表示，今天在現場依「食品良好衛生規範準則」查察，業者已有投保產品責任險及委託合格業者病媒防治，但有作業場所紙箱應移除未保持清潔、員工物品未專區放置等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依法，裁罰新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，餐飲業者應設置有效防止病媒侵入的設施，落實「不讓鼠來、不讓鼠吃、不要鼠住」的防鼠3不措施。此外，食材及廚餘應妥善覆蓋，落實環境整頓，避免孳生鼠媒。

查察 火鍋 老鼠 衛生局 消費者

相關新聞

浪湧之間見鄉魂 第三屆馬祖藝術島尋回海島文化與身分認同

在馬祖，先民以「拍楸」下樁立網，眾人齊心才能收成滿載而歸。第三屆馬祖國際藝術島延續這份智慧，把五屆十年的藝術行動，視為一...

高市賣場內連鎖火鍋店餐盤有老鼠 業者遭罰3萬

有人19日到高雄義大世界購物廣場內一家連鎖火鍋店用餐，餐桌上菜盤出現老鼠。高市衛生局今天表示，業者已接獲消費者反映，並坦...

影／連日豪雨沖刷 高雄甲仙土石堵塞釀堰塞湖隱憂

高雄市甲仙區因連日豪雨，山區土石滑落導致河道受阻，在崩坪坑與油礦溪匯流處，以及關山橋一帶，出現兩處土砂堵塞，水流無法順暢...

高雄拖板車H型鋼脫落 掃倒電線桿釀513戶停電

高雄67歲王姓男子今天駕駛拖車行經燕巢區角宿路段，裝載的鋼板不慎掉落造成台電電線桿受損傾倒，所幸無人員傷亡。王男經初步檢...

國光客運停駛高屏6條路線 屏東縣府：將由其他客運業者接手

國光客運近期因不堪長期虧損與財務壓力，從8月底營運調整，計畫停駛部分虧損路線，屏東縣境內有6條由國光客運營的路線，已規畫...

屏東大社舊部落屋塌路損 立委促列災區

屏東縣三地門鄉舊大社部落因0728豪雨與楊柳颱風影響，往舊大社唯一道路屏專6線受損，舊部落更出現4間房屋大規模崩塌。立委...

