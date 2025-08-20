高市賣場內連鎖火鍋店餐盤有老鼠 業者遭罰3萬

有人19日到高雄義大世界購物廣場內一家連鎖火鍋店用餐，餐桌上菜盤出現老鼠。高市衛生局今天表示，業者已接獲消費者反映，並坦承是自家店面，依法罰鍰3萬元，並限期改善。

高雄市衛生局透過新聞稿表示，今天接獲反映後立即派員查察，現場並未發現鼠跡；業者表示此案已接獲消費者反映，並坦承影片中的地點就是自家店面，依法對業者裁罰3萬元罰鍰。

業者今天接受媒體聯訪表示，昨晚接獲顧客反映有立即處理，後續也持續關心顧客狀況，閉店後全面清潔與消毒作業，未來將加強防鼠措施及內外場衛生管理。

衛生局表示，今天在現場依「食品良好衛生規範準則」查察，業者已有投保產品責任險及委託合格業者病媒防治，但有作業場所紙箱應移除未保持清潔、員工物品未專區放置等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依法，裁罰新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，餐飲業者應設置有效防止病媒侵入的設施，落實「不讓鼠來、不讓鼠吃、不要鼠住」的防鼠3不措施。此外，食材及廚餘應妥善覆蓋，落實環境整頓，避免孳生鼠媒。