高雄拖板車H型鋼脫落 掃倒電線桿釀513戶停電
高雄67歲王姓男子今天駕駛拖車行經燕巢區角宿路段，裝載的鋼板不慎掉落造成台電電線桿受損傾倒，所幸無人員傷亡。王男經初步檢測無飲酒情事，但事故造成周邊513戶停電，台電緊急搶修，截至9時10分許，目前仍有74戶停電中。
警方表示，王男裝載H型鋼骨結構，但貨物並未妥善固定，行經事故路段時，數根鋼材從後方掉落，掃倒一旁電線桿。
因事故發生時正值上下班尖峰時段，警方除在現場疏導車流外，並加派警力調撥車道，維持路口交通順暢，警方將對王男違規開罰，可處3000元至1萬8000元罰鍰。
因王男事故造成台電電線桿傾倒，使燕巢角宿路一帶停電513戶，事故發生時，台電線路自動啟動事故隔離故障區間，並於7時26分再復電439戶，目前剩74戶停電中，停電損失台電將向王男索賠。
