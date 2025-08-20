高雄拖板車H型鋼脫落 掃倒電線桿釀513戶停電

高雄67歲王姓男子今天駕駛拖車行經燕巢區角宿路段，裝載的鋼板不慎掉落造成台電電線桿受損傾倒，所幸無人員傷亡。王男經初步檢測無飲酒情事，但事故造成周邊513戶停電，台電緊急搶修，截至9時10分許，目前仍有74戶停電中。

警方表示，王男裝載H型鋼骨結構，但貨物並未妥善固定，行經事故路段時，數根鋼材從後方掉落，掃倒一旁電線桿。

因事故發生時正值上下班尖峰時段，警方除在現場疏導車流外，並加派警力調撥車道，維持路口交通順暢，警方將對王男違規開罰，可處3000元至1萬8000元罰鍰。