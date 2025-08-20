國光客運停駛高屏6條路線 屏東縣府：將由其他客運業者接手

國光客運近期因不堪長期虧損與財務壓力，從8月底營運調整，計畫停駛部分虧損路線，屏東縣境內有6條由國光客運營的路線，已規畫由其他客運業者接手。

屏東縣政府交通旅遊處表示，國光客運有6條行駛在高雄、屏東到墾丁一般公路客運路線，其中9117高雄-台17線-墾丁線，行駛54班次中的24班次；9127高雄-台88線-東港（含部分東琉線碼頭）-大鵬灣，行駛76班次中的24班次；9188高雄-台88線-鵝鑾鼻，行駛40班次中的10班次。

交旅處指出，9189高鐵左營-台88線-墾丁小灣線，行駛48班次中的16班次；1773屏東-恆春，總計10班次；1780屏東-佳冬-枋寮，總計12班次。總計96班次將由其他家客運業者接駛，相關程序刻正辦理中。

交旅處指出，其他尚有8條國道客運路線包括北高、北南、北屏等路線也擬停開，現仍與交通部公路局協商中，公路局前已協調其他業者，利用既有場站跟人員接手營運，不影響民生需求，縣府亦將持續與公路局與各客運業者努力，提供縣內公共運輸服務。