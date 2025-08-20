高雄旅運中心多處閒置 審計部點名

高雄發展郵輪觀光，旅運人次遠落後基隆，旅運中心啟用2年，遭審計部點名部分樓層長期閒置、商辦空間招商進度未如預期。民代也不滿管理權責混亂、另觀光業者認為交通不便。市府觀光局表示，議會建議成立跨局處「郵輪觀光推動平台」統合治理，配合辦理。

高雄旅運中心2023年3月啟用，當年度郵輪觀光人次達高峰，共133艘、逾18萬人次搭乘郵輪停泊高雄。去年高雄港國際郵輪降至59艘次，今年可望達107艘次。

近來國際遊客反映旅運中心動線混亂；有「莎倫娜號」旅客抗議颱風打亂行程，拒下船抗議補償不公；「領航星號」首航反映接駁、套票整合不成熟，流程不順、資訊不透明等狀況。

議員邱于軒認為，郵輪觀光涉及觀光局、海洋局、交通局、交通部航港局、高雄港務分公司及海巡署等單位，應由觀光局主責，負責統籌規畫、觀光推廣與危機應變，並建立完善旅客服務SOP與中央協作指引。

樹德科技大學休閒與觀光管理系助理教授楊志中建議各單位加強橫向聯繫，定期進行業務分配與檢討。旅行社業者說，從基隆港出發的國內接駁較便捷，遊客前往高雄港，下高鐵後需搭捷運再搭輕軌或者坐計程車。

觀光局表示，將協助岸上觀光遊程推薦及行銷宣傳。高雄港務公司說，持續加強招商。