屏東大社舊部落屋塌路損 立委促列災區

屏東縣三地門鄉舊大社部落因0728豪雨與楊柳颱風影響，往舊大社唯一道路屏專6線受損，舊部落更出現4間房屋大規模崩塌。立委伍麗華昨天到舊大社會勘，她要求縣府盡速將舊大社列「災區」，才能用丹娜絲颱風及0728豪雨災後復原重建特別條例經費，推動災後復原重建。

三地門鄉長曾有欽說，大社部落是排灣族拉瓦爾系發源地，雖然在88風災後遷村到禮納里部落，但仍有16人留在舊大社，留在大社原鄉有其價值與重大意義。

7月豪雨加上楊柳颱風，大社舊部落有4間房屋滅失，聯外道路也因路基流失崩落，其中兩處路段呈現70度陡坡，回家之路困難重重。

伍麗華昨天現勘，大社族人勒格艾直言，大社部落族人過世後，都會回到舊部落墓園埋葬，族人擔心若未來有颱風豪雨，墓園可能會滅失，另外，對外交通道路、電力、還有排水設施，都盼能協助復原。

伍麗華說，大社有一批人仍守在舊部落，自給自足、孩子也自學教育，如今孩子都長大成為青年，守護部落，希望舊大社的重建需要被納入，不能被忽略。