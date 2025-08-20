聽新聞
屏東大社舊部落屋塌路損 立委促列災區

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣三地門鄉大社舊部落受到0728豪雨重創，部落對外唯一聯絡道路遭擠壓變形，立委伍麗華（前）昨會勘，經過部分路段徒步前往。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉大社舊部落受到0728豪雨重創，部落對外唯一聯絡道路遭擠壓變形，立委伍麗華（前）昨會勘，經過部分路段徒步前往。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門鄉舊大社部落因0728豪雨與楊柳颱風影響，往舊大社唯一道路屏專6線受損，舊部落更出現4間房屋大規模崩塌。立委伍麗華昨天到舊大社會勘，她要求縣府盡速將舊大社列「災區」，才能用丹娜絲颱風及0728豪雨災後復原重建特別條例經費，推動災後復原重建。

三地門鄉長曾有欽說，大社部落是排灣族拉瓦爾系發源地，雖然在88風災後遷村到禮納里部落，但仍有16人留在舊大社，留在大社原鄉有其價值與重大意義。

7月豪雨加上楊柳颱風，大社舊部落有4間房屋滅失，聯外道路也因路基流失崩落，其中兩處路段呈現70度陡坡，回家之路困難重重。

伍麗華昨天現勘，大社族人勒格艾直言，大社部落族人過世後，都會回到舊部落墓園埋葬，族人擔心若未來有颱風豪雨，墓園可能會滅失，另外，對外交通道路、電力、還有排水設施，都盼能協助復原。

伍麗華說，大社有一批人仍守在舊部落，自給自足、孩子也自學教育，如今孩子都長大成為青年，守護部落，希望舊大社的重建需要被納入，不能被忽略。

公共工程委員會代表建議，鄉公所須盡快提出申請給縣府，縣府再提報中央納入「災區」，之後運用重建條例經費做好災後復原，才可讓部落永續發展。

大社舊部落4間房屋滑落崩塌。記者劉星君／攝影
大社舊部落4間房屋滑落崩塌。記者劉星君／攝影

屏東 排灣族 楊柳颱風 復原重建

