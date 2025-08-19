影／北排灣族起源地舊大社崩塌 立委伍麗華邀相關單位找解方

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
立委伍麗華今邀集到屏東縣三地門鄉舊大社部落會勘，會勘結束後回到三地門鄉公所討論後續處理因應。記者劉星君／攝影
立委伍麗華今邀集到屏東縣三地門鄉舊大社部落會勘，會勘結束後回到三地門鄉公所討論後續處理因應。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門鄉舊大社部落因0728豪雨與楊柳颱風影響，往舊大社唯一道路屏專6線受損，舊部落出現4間家屋大規模崩塌。立委伍麗華今邀水保學者、縣府、鄉公所等單位到舊大社會勘。伍麗華說，接下來請公所、縣府盡速提報，將舊大社列災區才能用丹娜絲颱風及0728豪雨災後復原重建特別條例經費，推動災後復原重建，讓部落永續。

三地門鄉長曾有欽說，大社部落是排灣族拉瓦爾系發源地，雖然在88風災後遷村到禮納里，仍有16人留在舊大社，現今三地門鄉的賽嘉、口社、青山等，都是從大社部落發源地分支，舊大社部落有其價值與意義。

「發源地是指臍帶留下來的地方等於是生命的起源」，伍麗華說，88風災後少部分大社族人仍守在部落，連同他們的孩子在家自學，孩子也成為青年，在這裡活得富足健康，打造「野地食房－答路本浪」，招待愛山愛水的客人，成為特色產業。

伍麗華說，舊部落大崩塌位置，讓大社產業基地受重創，連部落祖先安葬墓地也岌岌可危，距離崩塌位置僅80公尺，只要再下一場豪大雨，後果不堪設想。面對天災地變遭受災害類型，未來可能會重複發生，要用什麼樣態度、工法，將資源投注，讓舊大社的重建被納入。

大社族人勒格艾說，搬遷到永久屋後，沒有農耕、殯葬用地，16年來，大社族人過世，都會回到舊部落墓園埋葬，族人憂心墓園恐滅失，且對外交通、電力、排水設施都需重建。

伍麗華指出，原鄉各部落礙於空間規畫法規分類，缺乏排水設施規畫，無法引導地表逕流有效安全排水，導致水流亂竄掏空地基，原民會雖已陸續提中長程計畫協助部落排水工程，但仍趕不上極端氣候災害。當她看見行政院重建條例匡列預算560億元，她認為應提高，協助嚴重災害卻未即時被看見的部落，她感謝行政院及朝野立委，最後通過她所提的600億元版本。

今進入舊部落有屏科大水保系教授許中立團隊、中央大學地球科學系助理教授張文和團隊、高市水土保持技師公會理事長林彥志、台日邊坡工法共同研究會社長志賀弘征等水保專家、屏縣府、鄉公所、鄉代會主席婀冷・里哇嗚林與副主席江振梅等人。

進入舊大社的道路雖然在縣府與公所搶修，可以開四輪傳動車輛進入，但要在天氣晴朗時，且要面臨兩次大陡坡，這趟回家之路仍是困難重重。

會勘結束後到鄉公所討論，屏科大水保系教授許中立提出相關工法可以克服；公共工程委員會代表則提醒，公所須盡快提申請給縣府，縣府再提報中央，將舊大社納入「災區」，運用重建條例經費做災後復原。

屏東縣三地門鄉大社部落雖然在88風災後遷村到禮納里部落，但大社部落只要有人過世，仍會回到舊部落安葬，舊部落這次大崩塌地點，在墓園附近，族人擔憂若再有颱風來襲，深怕墓園也會受災。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉大社部落雖然在88風災後遷村到禮納里部落，但大社部落只要有人過世，仍會回到舊部落安葬，舊部落這次大崩塌地點，在墓園附近，族人擔憂若再有颱風來襲，深怕墓園也會受災。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落是排灣族拉瓦爾（Ravar）系的發源地，有超過400多年歷史。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落是排灣族拉瓦爾（Ravar）系的發源地，有超過400多年歷史。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落在今年0728豪雨後舊部落重創，舊部落發生大崩塌，4間房屋從邊坡滑落崩塌。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落在今年0728豪雨後舊部落重創，舊部落發生大崩塌，4間房屋從邊坡滑落崩塌。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落對外唯一聯絡道路屏專6線，在0728豪雨後，道路擠壓變形，經鄉公所搶修後，路段需四輪傳動汽車才能開上來，經過約70度的陡坡時也是戰戰兢兢。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落對外唯一聯絡道路屏專6線，在0728豪雨後，道路擠壓變形，經鄉公所搶修後，路段需四輪傳動汽車才能開上來，經過約70度的陡坡時也是戰戰兢兢。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落在今年0728豪雨與颱風舊部落重創，舊部落內發生大崩塌，4間房屋從邊坡滑落，大社族人勒格艾・巴瓦瓦隆（左）站在崩塌處說明房屋崩塌情況。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落在今年0728豪雨與颱風舊部落重創，舊部落內發生大崩塌，4間房屋從邊坡滑落，大社族人勒格艾・巴瓦瓦隆（左）站在崩塌處說明房屋崩塌情況。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落在0728豪雨重創舊部落加上接連颱風，舊部落發生大崩塌，房屋邊坡滑落，留在山上的族人，在另處設有農場工寮也有種菜。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落在0728豪雨重創舊部落加上接連颱風，舊部落發生大崩塌，房屋邊坡滑落，留在山上的族人，在另處設有農場工寮也有種菜。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落在0728豪雨重創舊部落加上接連颱風，舊部落發生大崩塌，房屋邊坡滑落，留在山上的族人，在另處設有農場工寮種菜，靠著微電網太陽能維持電力。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落在0728豪雨重創舊部落加上接連颱風，舊部落發生大崩塌，房屋邊坡滑落，留在山上的族人，在另處設有農場工寮種菜，靠著微電網太陽能維持電力。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落對外唯一聯絡道路屏專6線，0728豪雨與颱風後，道路擠壓變形，鄉公所搶修後，路段需四輪傳動汽車才能開上來，若遇下雨天邊坡泥濘，只能徒步，立委伍麗華（前）今上山會勘，經過部分路段徒步前往。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落對外唯一聯絡道路屏專6線，0728豪雨與颱風後，道路擠壓變形，鄉公所搶修後，路段需四輪傳動汽車才能開上來，若遇下雨天邊坡泥濘，只能徒步，立委伍麗華（前）今上山會勘，經過部分路段徒步前往。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落在今年0728豪雨後舊部落重創，舊部落內發生大崩塌，4間房屋從邊坡滑落崩塌，這也是繼八八風災後距今16年，大社舊部落再度面臨嚴重的災情。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落在今年0728豪雨後舊部落重創，舊部落內發生大崩塌，4間房屋從邊坡滑落崩塌，這也是繼八八風災後距今16年，大社舊部落再度面臨嚴重的災情。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落在0728豪雨重創舊部落加上接連颱風，舊部落發生大崩塌，房屋邊坡滑落，留在山上的族人，好在還有附近設農場工寮也有種菜，靠著微電網太陽能維持電力。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落在0728豪雨重創舊部落加上接連颱風，舊部落發生大崩塌，房屋邊坡滑落，留在山上的族人，好在還有附近設農場工寮也有種菜，靠著微電網太陽能維持電力。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落對外唯一聯絡道路屏專6線，在0728豪雨後颱風過後，道路擠壓變形，部分路段出現掏空情況，現今只能四輪傳動汽車才能上山。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落對外唯一聯絡道路屏專6線，在0728豪雨後颱風過後，道路擠壓變形，部分路段出現掏空情況，現今只能四輪傳動汽車才能上山。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落在今年0728豪雨與颱風後舊部落重創，舊部落內發生大崩塌，4間房屋從邊坡滑落崩塌，立委伍麗華今邀集屏科大水土保持系教授許中立（左）團隊到場現勘，並提出建議方案。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉舊大社部落在今年0728豪雨與颱風後舊部落重創，舊部落內發生大崩塌，4間房屋從邊坡滑落崩塌，立委伍麗華今邀集屏科大水土保持系教授許中立（左）團隊到場現勘，並提出建議方案。記者劉星君／攝影

