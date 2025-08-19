屏東大社舊部落因雨崩塌 伍麗華攜專家現勘找解方

屏東三地門鄉大社舊部落因豪雨發生崩塌流失部分土地及家戶，民進黨立委伍麗華今天與專家現勘，並已找到適當工法，將由公所提出計畫，納入特別條例重建經費。

伍麗華辦公室今天發布新聞稿表示，邀請屏東科技大學水土保持系教授許中立、中央大學地球科學助理教授張文和及水土保持專家等，今天前往原鄉大社舊部落，為日前因7月豪雨，崩塌所流失的土地和家戶，找到可行解決方案。

伍麗華說明，大社是排灣族系統發源地，莫拉克風災後，大社族人雖然遷到了禮納里永久屋基地，但永久屋並沒有配給部落農地和墓地，因此族人還是需要回到大社部落耕作、安葬。

伍麗華強調，這次大崩塌位置，不僅是讓大社產業基地受到重創，連部落祖先安葬的墓地也岌岌可危，最近距離崩塌位置只有80公尺，只要再下一次豪大雨，後果不堪設想。

今天現勘後，專家認為有適當工法可穩定目前崩塌情形，後續由三地門鄉公所提出計畫，並由屏東縣政府認定大社原鄉為災區，提報工程會納入颱風丹娜絲及0728豪雨特別條例重建經費辦理。

伍麗華提及，長年以來原鄉各部落礙於空間規劃法規分類，缺乏排水設施整體規劃，無法引導地表逕流有效安全排水，原民會雖已提出中長程計畫協助部落排水工程，仍趕不上極端氣候災害；另外，行政院重建條例匡列預算為新台幣560億元，認為應提高預算協助受災的部落，並感謝最後提升至600億。