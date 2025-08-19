快訊

高市新增1例新生兒腸病毒重症個案 確認伊科病毒11型

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市新增1例新生兒腸病毒重症個案，衛生局籲做好個人防護避免傳染。圖／衛生局提供
高雄市新增1例新生兒腸病毒感染併發重症確定病例，個案為未滿1個月女嬰，出生第5天因嗜睡、臀部紅疹症狀急診就醫並收住加護病房，採檢確認感染伊科病毒11型腸病毒，住院治療中。

衛生局指出，今年全國累計13例腸病毒感染併發重症確定病例，其中，新生兒腸病毒重症確定病例10例，高雄市占了1例，且感染伊科病毒11型，女嬰出生前，母親與父親、哥哥都有發燒、喉嚨痛症狀，已提醒家人落實戴口罩、勤洗手等個人防護措施。

疾管署腸病毒疫情監測統計，第33周全國腸病毒健保門急診就診人次累計7291人次（預警值1萬1000人次），高雄市腸病毒健保門急診就診人次480人次（預警值1200人次)，疫情呈持平趨勢。

近4周實驗室監測顯示，社區腸病毒以伊科病毒11型為多，近期仍有新生兒感染伊科病毒11型併發重症病例，新生兒重症發生風險持續。

新生兒感染腸病毒會有發燒、低體溫、活力不佳、喝奶量變少，未及時治療恐發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭重症，嚴重危及生命。

衛生局表示，嬰幼兒若嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍，無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必盡速前往高榮、高長、高醫、義大、市立聯合及小港等6家醫院重症責任醫院就醫。

伊科病毒常經由分娩過程、產後母嬰接觸等途徑傳染，準媽媽產前14天至分娩前後戴口罩、勤洗手，做好個人防護措施，此外，身體不適者應避免接觸新生兒，外出返家則更衣洗手後再接觸新生兒，落實環境與物品清潔消毒。

高雄市新增1例新生兒腸病毒重症個案，衛生局籲做好個人防護避免傳染。圖／衛生局提供
腸病毒 新生兒 衛生局

