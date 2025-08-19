抓住暑假尾巴 馬防部戰鬥營學員北竿搭甲車
全民國防教育暑期戰鬥營馬祖場第2梯次學員今天在馬防部安排下，近距離接觸與搭乘甲車，繞行北竿村塘岐街道、北竿機場等地，實地感受國軍裝備的機動力與防護性能。
馬祖防衛指揮部今天發布新聞稿指出，馬祖暑期戰鬥營第2梯次於18至22日舉行，今天為北竿地區「甲車試乘」課程，讓學員有機會近距離接觸並搭乘甲車。
學員們先聽取裝備構造與性能講解，再由現役官兵協助下，分2梯次搭上甲車，穿過未對外開放的隧道，並繞行塘岐村、北竿機場跑道下方隧道，塘后道等地。
難得有機會搭上只能在照片或影片中看到的甲車，學員們興奮的朝路過民眾揮手，或持手機拍攝影片記錄下這一刻。今年升高二的楊同學告訴中央社記者，行駛過程中感受到車輛的震動，還有從甲車探頭看出的周圍風景，都讓人印象深刻。
馬防部說，除甲車外，戰鬥營課程涵蓋射擊體驗、戰技操演、軍事裝備觀摩等多元項目，期待在寓教於樂的氛圍中，讓青年與對國軍任務與武器裝備，擁有更深刻認識，啟發對國防事務的興趣、參與意願，與國防安全的認知。
