邱議瑩辦托育議題座談會 盼家長孩子業者受惠

中央社／ 高雄19日電

爭取民主進步黨高雄市長參選提名的民進黨籍立法委員邱議瑩今天舉行托育議題座談會表示，她努力目標是讓孩子、努力工作的家長及認真照顧的從業人員透過制度建立而受惠。

邱議瑩與全國教保產業工會、高雄市社區教育協會等代表對談，聚焦托育環境與從業人員待遇等。

邱議瑩表示，透過推動政策，提升從業人員勞動環境，打造讓父母安心、孩子安全托育現場是城市首長責無旁貸的任務。

高雄市輔育人員職業工會秘書長楊秀彥說，政府應肩負0到12歲托育服務公共化角色，定期勞動檢查，維護基層受雇者勞動權益，保母培訓也應有實習制度。

全國教保產業工會理事李曼君表示，應落實勞動與會計查核制度，才能避免部分幼兒園超收、托育品質不良情況；此外，政府應協助監管托育人員工作、休息規範，把關托育人員休息時段。

高雄市社區教育協會執行長葉麗雪說，目前課後照顧人員多兼職，工作年資無法累進；此外，履約保證金對許多承接國民小學課後照顧的非營利組織負擔過重，各校履約保證金也不一致，希望統一規範。

邱議瑩表示，會先與衛生福利部、教育部等主管機關討論、提案修法；屬高雄市政府權責部分，如果她擔任市長，將立即開跨局處會議，為高雄打造更優質托育環境。

托育 邱議瑩

