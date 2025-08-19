提高防洪韌性 高市府清淤鳳山、仁武排水

為強化高雄市區域排水通洪能力，高雄市政府水利局持續推動多處排水清疏工程，日前完成鳳山、仁武區域等排水易淤積河段清淤，未來也將持續採取預防性清疏與滾動式檢討。

水利局今天透過新聞稿說明，近期多處清淤作業已完成，包括鳳山、仁武區域等排水易淤積河段。範圍包括後勁溪排水（八涳橋段）長度1250公尺，清除淤泥1萬立方公尺；鳳山溪排水（博愛橋至景觀橋段）長度750公尺，清除淤泥3000立方公尺。

此外，還有中崙社區中崙國中至中崙五路段長度800公尺，清除土方1萬立方公尺；曹公新圳排水與獅龍溪匯流口至鳥松區夢裡橋段長度4000公尺，清除淤泥1萬3000立方公尺。

水利局表示，市府將持續採取預防性清疏與滾動式檢討策略，逐步提升全市排水系統的能力、排水效能與防洪安全。也提醒清淤作業期間，部分防汛道路出入口可能實施臨時交通管制，需配合現場指引改道。

另外，博愛一路與大順一路口17日道路下陷，出現2公尺立方的坑洞。水利局表示，今天上午已提早完成道路臨鋪，全線開放通行。後續也將針對博愛路列入透地雷達加強檢視，以利提早發現處置。