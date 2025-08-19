快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

7、8月風災豪雨 陳其邁：強化原民區災後復原

中央社／ 高雄19日電

高雄市長陳其邁今天在市政會議中指示，3個原住民行政區因豪雨受損嚴重，相關局處及公所要積極協助重建復原。此外，他也要求相關局處要提醒屋主重視自主裝設住警器。

陳其邁在市政會議中聽取原民會「7至8月風災豪雨原區防救災專案報告」，說明受豪雨影響的茂林、桃源和那瑪夏3原住民行政區目前復原情形。

陳其邁表示，原住民行政區因豪雨受損嚴重，請相關局處及公所積極協助3個原住民行政區重建復原。

此外，為迎接開學日到來，陳其邁提醒教育局針對校園環境清潔維護、通學交通動線、公共衛生與營養午餐衛生安全等工作，要督導各校落實辦理。還有8月23日公投應做好整備工作，警察局落實治安維護。

最後，陳其邁指出，高市府去年8月修正發布「高雄市火災預防自治條例」，針對未達應設置火警自動警報設備之住宅場所，其管理權人應設置「住宅用火災警報器」，如經限期改善仍未改善者將進行裁罰。

陳其邁說，該自治條例自今年9月1日起施行，請消防局、工務局、民政局加強宣導，提醒透天厝、公寓屋主重視自主裝設住警器觀念。

豪雨 陳其邁 原住民

延伸閱讀

屏東高雄是一體！陳其邁批「核三重啟公投」：要體會地方是否接受

影／ 盧秀燕宣講核三延役：興達電廠偷燒煤 陳其邁被罵慘

高雄「大港閱冰」冰品嘉年華登場 陳其邁：吃冰就是要到高雄

吳淑珍最新病況曝！陳其邁今早打給陳致中得知「可以認人」

相關新聞

台積電進駐屏東 九棚建火箭發射場 周春米：教育加強科技

屏東縣114學年度第一學期中小學校長行政會議今天在枋寮高中舉行，縣長周春米出席指出，屏東正積極發展高科技與太空產業，面對...

金門水陸大法會供奉7千將士牌位 胡璉孫女到場祭拜

暌違15年、金門啟建「2025兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」近日登場，胡璉將軍的孫女、胡璉將軍和平公益促進會理事長胡敏...

馬祖莒光男子突發膽囊炎 海巡隊協助派艇馳援後送

馬祖莒光鄉一名男子於昨日下午14時許因上腹疼痛疑似膽囊炎，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，需立即送至連江縣立醫院進一步檢查...

高雄雙罷劫負責人徐尚賢交保返家一周 明天茶會突宣布取消

高雄「雙罷劫」行動失敗告終，負責人徐尚賢因涉個資法、偽造私文書等罪遭起訴，12日剛以100萬元交保返家，家人原計明天（2...

會堅定選下去 林岱樺偕母上香表清白

民進黨立委林岱樺遭控詐領助理費等案起訴，案發後她首度與母親一同現身，昨前往鳳山天公廟參拜，媒體問是否會堅定參選下去，她多...

墾丁小灣玩水上摩托車 業者罰7萬

屏東墾丁水上活動興盛，並非每個海域都能玩水上摩托車，目前僅開放南灣、白砂、後壁湖及船帆石四個海域，小灣沙灘屬於未核准海域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。