7、8月風災豪雨 陳其邁：強化原民區災後復原

高雄市長陳其邁今天在市政會議中指示，3個原住民行政區因豪雨受損嚴重，相關局處及公所要積極協助重建復原。此外，他也要求相關局處要提醒屋主重視自主裝設住警器。

陳其邁在市政會議中聽取原民會「7至8月風災豪雨原區防救災專案報告」，說明受豪雨影響的茂林、桃源和那瑪夏3原住民行政區目前復原情形。

陳其邁表示，原住民行政區因豪雨受損嚴重，請相關局處及公所積極協助3個原住民行政區重建復原。

此外，為迎接開學日到來，陳其邁提醒教育局針對校園環境清潔維護、通學交通動線、公共衛生與營養午餐衛生安全等工作，要督導各校落實辦理。還有8月23日公投應做好整備工作，警察局落實治安維護。

最後，陳其邁指出，高市府去年8月修正發布「高雄市火災預防自治條例」，針對未達應設置火警自動警報設備之住宅場所，其管理權人應設置「住宅用火災警報器」，如經限期改善仍未改善者將進行裁罰。

陳其邁說，該自治條例自今年9月1日起施行，請消防局、工務局、民政局加強宣導，提醒透天厝、公寓屋主重視自主裝設住警器觀念。