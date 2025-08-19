快訊

金門水陸大法會供奉7千將士牌位 胡璉孫女到場祭拜

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
胡璉將軍的孫女胡敏珍昨日到兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會祭拜祖父與兩岸陣亡將士牌位，她跪著誠心祭拜。記者蔡家蓁／攝影
暌違15年、金門啟建「2025兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」近日登場，胡璉將軍的孫女、胡璉將軍和平公益促進會理事長胡敏珍昨日也到場祭拜祖父與其生前戍守金門的部屬，及在歷次戰役中的兩岸陣亡將士牌位，並虔心祈願兩岸永息干戈、百姓安居樂業，金門海印寺住持性海師父也有感胡敏珍近年積極協助將老兵骨灰帶回大陸的使命，特別捐贈5萬元襄助，希望她可以繼續完成祖父「帶老兵回家」的承諾。

選在823戰役紀念日前夕，「2025兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」從8月16日至22日在金湖國中體育館舉行，法會中特別供奉7千多名在歷年戰役中犧牲的國軍將士牌位，另也為當時駐守金門已過世的名將，包括胡璉將軍、李良榮將軍、沈向奎將軍等人設置牌位，並邀請其後人參與法會，共同緬懷英靈。

據了解，性海師父相當感念胡璉將軍過往對金門的貢獻，特別透過胡璉文教基金會代為邀請胡璉將軍的孫子胡敏越、孫女胡敏珍參與法會，但因為胡敏越是牧師，不便出席，他特別請胡敏珍代表出席；胡敏珍昨一到場，性海師父陪同她到水陸法會的內外壇祭拜，並祭拜此次法會中為已逝世的知名將領與兩岸在戰役中陣亡的將士英靈牌位。

性海師父也表示，此次法會同時啟建內壇與外壇，外壇以梁皇大壇為主，並設有華嚴、淨土、法華、楞嚴及諸經壇。壇場內經典齊誦、佛號聲聲不絕，氛圍莊重祥和，希望能超薦兩岸陣亡將士，讓亡靈離苦得樂。

胡敏珍昨原本想捐款給水陸法會，但性海法師婉拒，性海表示，胡敏珍承襲將軍爺爺的精神，成立胡璉將軍和平公益促進會，4年來協助將上百位的老兵骨灰帶回故鄉，讓他們可以魂歸故里，相當令人感佩，希望她將本來想捐的錢用來繼續做此善行，性海法師個人還捐款5萬元給胡璉將軍和平公益促進會，由胡敏珍代表接受，希望她能繼續完成祖父「帶老兵回家」的承諾。

除了胡敏珍外，古寧頭戰役名將沈向奎將軍的兒子沈啟國也專程從美國趕來金門參與，沈向奎為黃埔軍校第四期畢業，福建省詔安縣人，早年投身北伐、對日抗戰與國共內戰，戰功卓著，曾在金門駐守9年，兩度與胡璉共事，協助推動建設金門的政策。。

胡璉將軍的孫女、胡璉將軍和平公益促進會理事長胡敏珍昨日在性海師父陪同下，到兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會場，祭拜兩岸陣亡將士。記者蔡家蓁／攝影
胡璉將軍的孫女胡敏珍昨日到兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會祭拜，性海師父跟他解說各陣亡將士牌位。記者蔡家蓁／攝影
胡璉將軍的孫女胡敏珍（左）昨日到兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會祭拜兩岸陣亡將士，性海師父（右）有感胡近年積極協助將老兵骨灰帶回大陸的使命，特別捐贈5萬元襄助。記者蔡家蓁／攝影
