馬祖莒光男子突發膽囊炎 海巡隊協助派艇馳援後送

馬祖莒光鄉一名男子於昨日下午14時許因上腹疼痛疑似膽囊炎，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，需立即送至連江縣立醫院進一步檢查及治療，由於當時沒有交通船，島上又無專科醫生及設備，考量因天候狀況未達直升機起降標準，即通報馬祖海巡隊派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。

由於莒光鄉已無交通船，艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣線上巡防艇PP-3578艇從東莒猛澳港與金馬澎分署第一〇岸巡隊猛澳安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁傷患及陪同人員登艇，以最大安全航速返抵南竿福澳港碼頭，與縣立醫院人員合力將傷患接駁上救護車，送往連江縣立醫院緊急就醫。