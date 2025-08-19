高雄雙罷劫負責人徐尚賢交保返家一周 明天茶會突宣布取消

高雄「雙罷劫」行動失敗告終，負責人徐尚賢因涉個資法、偽造私文書等罪遭起訴，12日剛以100萬元交保返家，家人原計明天（20日）舉辦茶會，但昨天接獲法院來函後，因擔心召開茶會會讓徐尚賢再次被羈押，宣布緊急取消。

徐尚賢成立「雙罷劫」辦公室推動民進黨立委許智傑、黃捷罷免行動，高雄地檢署4月18日發動搜索後，隔日徐尚賢遭羈押至8月12日才獲交保，並遭檢方以觸犯偽造私文書、非法利用個人資料等罪提起公訴。

徐尚賢之父徐國祥宣布8月20日將舉辦相互鼓勵的飲茶見面會，但今天宣布取消。徐父說，因0818日接到法院來函，1.不得有勾串共犯及證人之行為及可能。2.禁止與本案相關共犯、證人之方式，得以替代羈押。3.有相當理由足認有勾串共犯或證人之虞。