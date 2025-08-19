快訊

高雄雙罷劫負責人徐尚賢交保返家一周 明天茶會突宣布取消

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
徐尚賢發動罷免行動，上周剛交保返家，家人準備豬腳麵線迎接。圖／取自徐國祥臉書
徐尚賢發動罷免行動，上周剛交保返家，家人準備豬腳麵線迎接。圖／取自徐國祥臉書

高雄「雙罷劫」行動失敗告終，負責人徐尚賢因涉個資法、偽造私文書等罪遭起訴，12日剛以100萬元交保返家，家人原計明天（20日）舉辦茶會，但昨天接獲法院來函後，因擔心召開茶會會讓徐尚賢再次被羈押，宣布緊急取消。

徐尚賢成立「雙罷劫」辦公室推動民進黨立委許智傑、黃捷罷免行動，高雄地檢署4月18日發動搜索後，隔日徐尚賢遭羈押至8月12日才獲交保，並遭檢方以觸犯偽造私文書、非法利用個人資料等罪提起公訴。

徐尚賢之父徐國祥宣布8月20日將舉辦相互鼓勵的飲茶見面會，但今天宣布取消。徐父說，因0818日接到法院來函，1.不得有勾串共犯及證人之行為及可能。2.禁止與本案相關共犯、證人之方式，得以替代羈押。3.有相當理由足認有勾串共犯或證人之虞。

徐國祥說，他擔心若召開0820茶會，將使阿賢再次陷入被強制羈押之危機，故通告茶會取消。

徐尚賢之父徐國祥原本預計明天下午在罷團總部辦公室舉辦平安茶會，但昨日法院來函後決定取消。圖／取自徐國祥臉書
徐尚賢之父徐國祥原本預計明天下午在罷團總部辦公室舉辦平安茶會，但昨日法院來函後決定取消。圖／取自徐國祥臉書

