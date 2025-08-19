快訊

專題／層層轉包、責任真空 從源頭失控的奪命工地

結束歐洲領袖高峰會談 川普：著手安排俄烏總統見面

「六人行」馬修派瑞過世2年！暴斃前狂買51瓶K他命 兇手終認罪

大陸旅遊禁團令未解除旅行社低價搶客 國內旅行業嘆市場失序

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
禁止組團赴大陸旅遊至今5年半，亂象叢生，國內有觀光業者為避免挨罰，加註「配合政令，建議赴陸旅遊自由行或參訪安排」，未註明旅行社及出發日程等，與禁團令前做法不同，旅行業人士認為這是法令邊緣掩耳盜鈴做法。 記者魯永明／翻攝
禁止組團赴大陸旅遊至今5年半，亂象叢生，國內有觀光業者為避免挨罰，加註「配合政令，建議赴陸旅遊自由行或參訪安排」，未註明旅行社及出發日程等，與禁團令前做法不同，旅行業人士認為這是法令邊緣掩耳盜鈴做法。 記者魯永明／翻攝

禁止組團赴大陸旅遊至今5年半，亂象叢生，大陸旅行社用臉書及LINE廣告低價搶客，國內有觀光業者用LINE招攬赴陸旅遊，為避免挨罰，加註「配合政令，建議赴陸旅遊自由行或參訪安排」，未註明旅行社及出發日程等，與禁團令前做法不同，旅行業指這是走法令邊緣組團做法。

民進黨政府2020年初以防堵新冠肺炎疫情為由，禁止旅行社組團赴大陸旅遊，疫情趨緩國際旅遊開放，禁團令仍未解除，導致台灣旅行社只能販售「機加酒」給自由行旅客，龐大市場被大陸旅行社趁勢搶下，透過低價行銷及社群媒體廣告攬客，讓旅行業者苦不堪言。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁指出，禁團令前是旅行社招攬組團出遊，如今是禁止旅行社組團，個人團體可自由行或組團，近期許多大陸旅行業透過臉書、LINE及短影音平台積極推廣，行程介紹生動、價格更是吸引人，例如不到5000元新台幣就能參加重慶5天4夜團，令人難以抗拒。

然而，這些看似超值旅遊方案往往不含機票，住宿品質與交通安排也參差不齊，讓人憂心是，旅客多半僅透過網路與陌生人聯繫，萬一遭遇詐騙或出現緊急狀況，求助極為困難沒有保障。

蕭博仁強調，合法旅行社須繳保證金、投保旅遊險，先支付訂金給航空公司與飯店，成本高，服務保障也完整，禁團令使台灣業者「錢自己不能賺，送進別人口袋」，形同縛住合法旅行社手腳，市場反而被不具保障的低價團與灰色操作占據。

實際上，市場旅遊需求依舊旺盛，部分業者只得轉向「檯面下」操作。常見手法是以交流團、參訪團名義出團，或由旅客以自由行方式先買機票住宿，在當地集合，由大陸旅行社包裝行程。甚至有領隊跑單幫，替熟客安排食宿行程，旅客僅需購票，到當地再統一集合出發。

這些灰色地帶做法，業界「看破不說破」，避免挑戰法令；反觀大陸旅遊業毫不避諱，翻牆在臉書與LINE設粉絲專頁，刊登價碼招攬台灣旅客。旅行業呼籲政府盡速重新檢討禁團令，否則持續壓抑本土旅行社，將加速市場失序與地下化，讓旅遊安全與國內觀光業雙重受損。

禁止組團赴大陸旅遊至今5年半，亂象叢生，大陸旅行社用臉書及LINE廣告低價搶客。記者魯永明／翻攝
禁止組團赴大陸旅遊至今5年半，亂象叢生，大陸旅行社用臉書及LINE廣告低價搶客。記者魯永明／翻攝
禁止組團赴大陸旅遊至今5年半，亂象叢生，大陸旅行社用臉書及LINE廣告低價搶客。記者魯永明／翻攝
禁止組團赴大陸旅遊至今5年半，亂象叢生，大陸旅行社用臉書及LINE廣告低價搶客。記者魯永明／翻攝

旅行社 自由行

延伸閱讀

《鬼滅之刃無限城篇》香港上映首日票房打敗《哪吒2》

大學科系增減 陸低空經濟正熱

陸建築熱潮放緩…7月水泥產量 創2009年後新低

三個國際因素 大陸金價節節漲

相關新聞

來場跨國文化派對！ 半島花花生活節世界在恆春相遇

今年度半島花花生活節將從10月3到19日展開，今年以「記憶的聲音」、「行旅的身體」、「交會的頻率」等三大主題，邀請馬來西...

大陸旅遊禁團令未解除旅行社低價搶客 國內旅行業嘆市場失序

禁止組團赴大陸旅遊至今5年半，亂象叢生，大陸旅行社用臉書及LINE廣告低價搶客，國內有觀光業者用LINE招攬赴陸旅遊，為...

會堅定選下去 林岱樺偕母上香表清白

民進黨立委林岱樺遭控詐領助理費等案起訴，案發後她首度與母親一同現身，昨前往鳳山天公廟參拜，媒體問是否會堅定參選下去，她多...

墾丁小灣玩水上摩托車 業者罰7萬

屏東墾丁水上活動興盛，並非每個海域都能玩水上摩托車，目前僅開放南灣、白砂、後壁湖及船帆石四個海域，小灣沙灘屬於未核准海域...

「以工帶振」 芥菜種會習藝所助認養家庭翻轉人生

嫁來台灣20多年的陸籍配偶阿萍，是名與血癌奮戰的母親，她曾因病痛離開職場，如今在基督芥菜種會「習藝得著」計畫輔導下，在輕...

金門酒廠打造沉浸式展覽 AI拍照、集章扭蛋吸引遊客

抓住盛夏尾聲來趟金門之旅，除了走訪戰地古蹟、欣賞碧海藍天，也可以順道造訪在金城鎮總兵署內由金門酒廠舉辦的「瓏時金門高粱酒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。