大陸旅遊禁團令未解除旅行社低價搶客 國內旅行業嘆市場失序

禁止組團赴大陸旅遊至今5年半，亂象叢生，大陸旅行社用臉書及LINE廣告低價搶客，國內有觀光業者用LINE招攬赴陸旅遊，為避免挨罰，加註「配合政令，建議赴陸旅遊自由行或參訪安排」，未註明旅行社及出發日程等，與禁團令前做法不同，旅行業指這是走法令邊緣組團做法。

民進黨政府2020年初以防堵新冠肺炎疫情為由，禁止旅行社組團赴大陸旅遊，疫情趨緩國際旅遊開放，禁團令仍未解除，導致台灣旅行社只能販售「機加酒」給自由行旅客，龐大市場被大陸旅行社趁勢搶下，透過低價行銷及社群媒體廣告攬客，讓旅行業者苦不堪言。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁指出，禁團令前是旅行社招攬組團出遊，如今是禁止旅行社組團，個人團體可自由行或組團，近期許多大陸旅行業透過臉書、LINE及短影音平台積極推廣，行程介紹生動、價格更是吸引人，例如不到5000元新台幣就能參加重慶5天4夜團，令人難以抗拒。

然而，這些看似超值旅遊方案往往不含機票，住宿品質與交通安排也參差不齊，讓人憂心是，旅客多半僅透過網路與陌生人聯繫，萬一遭遇詐騙或出現緊急狀況，求助極為困難沒有保障。

蕭博仁強調，合法旅行社須繳保證金、投保旅遊險，先支付訂金給航空公司與飯店，成本高，服務保障也完整，禁團令使台灣業者「錢自己不能賺，送進別人口袋」，形同縛住合法旅行社手腳，市場反而被不具保障的低價團與灰色操作占據。

實際上，市場旅遊需求依舊旺盛，部分業者只得轉向「檯面下」操作。常見手法是以交流團、參訪團名義出團，或由旅客以自由行方式先買機票住宿，在當地集合，由大陸旅行社包裝行程。甚至有領隊跑單幫，替熟客安排食宿行程，旅客僅需購票，到當地再統一集合出發。