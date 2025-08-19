墾丁小灣玩水上摩托車 業者罰7萬

屏東墾丁水上活動興盛，並非每個海域都能玩水上摩托車，目前僅開放南灣、白砂、後壁湖及船帆石四個海域，小灣沙灘屬於未核准海域，墾管處今年7、8月開罰業者兩次，每次7萬元，由於遊客參與也是違反觀光發展條例，先勸導未開罰。

墾管處副處長陳俊山解釋，小灣沙灘腹地狹小，無法區分動力與非動力的戲水活動，才未開放。

2019年公告，民眾只能在南灣、白砂、後壁湖及船帆石四個海域從事水上摩托車，其餘海域若騎乘水上摩托車，一律依違反觀光發展條例開罰。此外，限南灣60輛、船帆石20輛、後壁湖10輛及白砂6輛共96輛，其餘水域禁止。

今年5月底墾管處接獲小灣沙灘存在非法水上摩托車，即對業者、遊客展開勸導，因業者屢勸不聽，在7月中旬及8月，分別對業者各開一次罰單，各罰7萬元。

墾管處說明，依據觀光發展條例及水域遊憩活動管理辦法，違反限制水上摩托車活動區域的規定，不具營利性質的活動者（遊客)，處3萬元，並禁止其活動。具營利性質者（業者）處7萬元，並禁止其活動。

墾管處強調，考量遊客大多不了解此一規定，目前以勸導為主，尚未對遊客開罰，會再加強宣導與公路局跑馬燈宣傳，請遊客不要觸法。