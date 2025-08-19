會堅定選下去 林岱樺偕母上香表清白

民進黨立委林岱樺遭控詐領助理費等案起訴，案發後她首度與母親一同現身，昨前往鳳山天公廟參拜，媒體問是否會堅定參選下去，她多次點頭說「是的、沒錯」；綠營2026高市長初選形成4搶1，其餘角逐者立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩都避談林岱樺案情。

林岱樺聲稱因涉案，半年沒見到母親，母女兩人昨牽手前往鳳山天公廟上香祈福，支持者上前與她相擁，不斷喊「加油」。

林岱樺說，近來發生的事讓她覺得很對不起母親，趁此機會向天公祖及高雄市民宣示「我是清清白白的，政治服務不容誣賴」。被問到是否會堅定參選下去，林點頭說「是的、沒錯」。

林母紅著眼眶說，數月來常接獲鄉親反映，「岱樺怎會褲子愈穿愈大條（指變瘦）」，女兒誠懇為百姓做事，卻被誣賴，非常不捨，希望神明保佑化解眼前困難。

民進黨下屆高雄市長最快年底辦初選，林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆各自角力搶提名，邱議瑩近日陸續前往左營、鳥松、三民、鳳山等區，結合黨內議員參選人舉辦座談會，逐一提出願景及政見。

許智傑昨邀相關單位會勘九如一路禁行大型聯結車、砂石車通行的問題，他說，道路未設上、下午兩個交通尖峰時段禁止行駛的告示牌，導致多名司機被開罰，形成「紅單陷阱」，要求增設告示牌。許智傑另說，司法案件不便置評，尊重司法。

賴瑞隆昨攜手高雄中山扶輪社，贈送200箱漂白水運往台南新營區，將交由同黨立委賴惠員服務處調配發送，希望協助災區降低疾病傳播風險。