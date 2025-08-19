聽新聞
0:00 / 0:00

會堅定選下去 林岱樺偕母上香表清白

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

民進黨立委林岱樺遭控詐領助理費等案起訴，案發後她首度與母親一同現身，昨前往鳳山天公廟參拜，媒體問是否會堅定參選下去，她多次點頭說「是的、沒錯」；綠營2026高市長初選形成4搶1，其餘角逐者立委賴瑞隆許智傑邱議瑩都避談林岱樺案情。

林岱樺聲稱因涉案，半年沒見到母親，母女兩人昨牽手前往鳳山天公廟上香祈福，支持者上前與她相擁，不斷喊「加油」。

林岱樺說，近來發生的事讓她覺得很對不起母親，趁此機會向天公祖及高雄市民宣示「我是清清白白的，政治服務不容誣賴」。被問到是否會堅定參選下去，林點頭說「是的、沒錯」。

林母紅著眼眶說，數月來常接獲鄉親反映，「岱樺怎會褲子愈穿愈大條（指變瘦）」，女兒誠懇為百姓做事，卻被誣賴，非常不捨，希望神明保佑化解眼前困難。

民進黨下屆高雄市長最快年底辦初選，林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆各自角力搶提名，邱議瑩近日陸續前往左營、鳥松、三民、鳳山等區，結合黨內議員參選人舉辦座談會，逐一提出願景及政見。

許智傑昨邀相關單位會勘九如一路禁行大型聯結車、砂石車通行的問題，他說，道路未設上、下午兩個交通尖峰時段禁止行駛的告示牌，導致多名司機被開罰，形成「紅單陷阱」，要求增設告示牌。許智傑另說，司法案件不便置評，尊重司法。

賴瑞隆昨攜手高雄中山扶輪社，贈送200箱漂白水運往台南新營區，將交由同黨立委賴惠員服務處調配發送，希望協助災區降低疾病傳播風險。

母親 林岱樺 民進黨 高雄市 賴瑞隆 許智傑 邱議瑩

延伸閱讀

影／林岱樺涉詐領助理費 今與母攜手參拜重申清白：堅定選下去

偵查不公開變大公開！林岱樺被爆無關案情隱私 王婉諭點名法務部長徹查

林岱樺私訊媒體全都露！王婉諭：司法若信任崩盤 倒下的是整個制度

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

相關新聞

月薪10萬涉貪解職被目擊超商打工 前政院南服副執行長陳慧玲證實「是我」

前行政院南部聯合執行中心副執行長陳慧玲，被控在澎湖縣議員任內詐領助理費，澎檢偵辦時一度被裁定羈押禁見，行政院並在當天解除...

會堅定選下去 林岱樺偕母上香表清白

民進黨立委林岱樺遭控詐領助理費等案起訴，案發後她首度與母親一同現身，昨前往鳳山天公廟參拜，媒體問是否會堅定參選下去，她多...

高市三民區拆除工程鷹架倒塌 市府罰鍰並勒令停工

高雄市三民區明誠一路一處拆除工程，今天下午發生鷹架傾倒，造成1輛汽車及1輛機車受損，幸無人傷亡。市府工務局建管處表示，已...

台電配電設備故障 高雄苓雅區一度停電1077戶

高雄市苓雅區興中一路、四維三路，復興二路與仁愛三街及苓雅一路一帶，今天下午2時許因台電配電設備故障，造成共1077戶停電...

高市府查獲8起非法棄置 杉林區面積近千坪最大

高雄市環保局去年至今陸續查獲8起農地非法棄置或掩埋廢棄物案，扣押相關機具、開罰並交由檢警偵辦，其中，杉林區遭非法掩埋夾雜...

金門山外郵局大樓動土 王國材：郵務轉型走向智慧物流

為提供金門地區鄉親更友善的用郵環境，中華郵政公司今天在金湖鎮市港路重劃區舉辦山外郵局營業大樓動土典禮，董事長王國材親自跨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。