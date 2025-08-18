來場跨國文化派對！ 半島花花生活節世界在恆春相遇

今年度半島花花生活節將從10月3到19日展開，今年以「記憶的聲音」、「行旅的身體」、「交會的頻率」等三大主題，邀請馬來西亞、香港、德國、菲律賓、加拿大等地的藝術家，與恆春在地團隊，透過音樂、舞蹈、科技與生活體驗，編織一場跨文化的交流之旅，走進恆春。

半島花花生活節創辦以來，以南國半島為舞台，邀請世界各地藝術家與在地團隊交流、共創。今年節目涵蓋音樂、舞蹈、工作坊，從傳統文化、聲音實驗到數位科技，呈現國際文化如何在恆春這片土地上交會、綻放。

主辦單位指出，今年節目不只是觀看，邀請大家親身參與，從馬來西亞的燈籠踩街、香港的望月賞星、非洲的鼓聲祈禱，到德國的聲音實驗、加拿大的舞蹈療癒與國際新媒體創作，半島花花生活節讓來自世界各地的藝術家在恆春小鎮交會，猶如一場跨越國界文化盛會，一起來走進恆春，看見世界的多元與豐盛。

10月3日開幕夜，以馬來西亞「MOONderful馬味中秋節」揭開序幕，華人社區獨特燈籠夜遊與親子手作，帶來滿溢南洋風情節慶氛圍。之後由香港天文專家衞叔帶領觀眾在「望月開花起」一同仰望月亮，分享跨地域的「月亮記憶」。

詳細資訊官網查詢：www.launcher.com.tw/pages/farfar-away-festival