快訊

蔣萬安拋童子賢組閣...總統府感謝建議 也請蔣正面回應用人爭議

市場傳出川普將公布「忠誠榜」 台指期夜盤受累下跌

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

來場跨國文化派對！ 半島花花生活節世界在恆春相遇

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
香港的天文專家衞叔帶領觀眾一起賞月。圖／火箭人實驗室提供
香港的天文專家衞叔帶領觀眾一起賞月。圖／火箭人實驗室提供

今年度半島花花生活節將從10月3到19日展開，今年以「記憶的聲音」、「行旅的身體」、「交會的頻率」等三大主題，邀請馬來西亞、香港、德國、菲律賓、加拿大等地的藝術家，與恆春在地團隊，透過音樂、舞蹈、科技與生活體驗，編織一場跨文化的交流之旅，走進恆春。

半島花花生活節創辦以來，以南國半島為舞台，邀請世界各地藝術家與在地團隊交流、共創。今年節目涵蓋音樂、舞蹈、工作坊，從傳統文化、聲音實驗到數位科技，呈現國際文化如何在恆春這片土地上交會、綻放。

主辦單位指出，今年節目不只是觀看，邀請大家親身參與，從馬來西亞的燈籠踩街、香港的望月賞星、非洲的鼓聲祈禱，到德國的聲音實驗、加拿大的舞蹈療癒與國際新媒體創作，半島花花生活節讓來自世界各地的藝術家在恆春小鎮交會，猶如一場跨越國界文化盛會，一起來走進恆春，看見世界的多元與豐盛。

10月3日開幕夜，以馬來西亞「MOONderful馬味中秋節」揭開序幕，華人社區獨特燈籠夜遊與親子手作，帶來滿溢南洋風情節慶氛圍。之後由香港天文專家衞叔帶領觀眾在「望月開花起」一同仰望月亮，分享跨地域的「月亮記憶」。

詳細資訊官網查詢：www.launcher.com.tw/pages/farfar-away-festival

 

恆春 藝術家 馬來西亞

延伸閱讀

香港拓國際黃金交易中心 年內公布發展方案

台東拓展包機直航 年底首度開通直飛馬來西亞

核三重啟公投 周春米：這是捉弄更是糟蹋

恆春建城150年卻迎來核三重啟公投 周春米：不是禮物是捉弄更是糟蹋

相關新聞

月薪10萬涉貪解職被目擊超商打工 前政院南服副執行長陳慧玲證實「是我」

前行政院南部聯合執行中心副執行長陳慧玲，被控在澎湖縣議員任內詐領助理費，澎檢偵辦時一度被裁定羈押禁見，行政院並在當天解除...

高市三民區拆除工程鷹架倒塌 市府罰鍰並勒令停工

高雄市三民區明誠一路一處拆除工程，今天下午發生鷹架傾倒，造成1輛汽車及1輛機車受損，幸無人傷亡。市府工務局建管處表示，已...

台電配電設備故障 高雄苓雅區一度停電1077戶

高雄市苓雅區興中一路、四維三路，復興二路與仁愛三街及苓雅一路一帶，今天下午2時許因台電配電設備故障，造成共1077戶停電...

高市府查獲8起非法棄置 杉林區面積近千坪最大

高雄市環保局去年至今陸續查獲8起農地非法棄置或掩埋廢棄物案，扣押相關機具、開罰並交由檢警偵辦，其中，杉林區遭非法掩埋夾雜...

金門山外郵局大樓動土 王國材：郵務轉型走向智慧物流

為提供金門地區鄉親更友善的用郵環境，中華郵政公司今天在金湖鎮市港路重劃區舉辦山外郵局營業大樓動土典禮，董事長王國材親自跨...

屏東縣1到7月闖紅燈5死、沒戴安全帽釀3死 屏警專案取締

減少路口事故、未戴安全帽造成交通傷亡，屏東縣警局從今年8月20日起將啟動「闖紅燈及未戴安全帽違規取締專案」，今年1到7月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。