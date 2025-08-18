快訊

「以工帶振」 芥菜種會習藝所助認養家庭翻轉人生

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄即時報導
陸配阿萍(右）原本照顧生病的丈夫，卻自己先罹病累垮，如今在芥菜種會習藝所學會做輕食，沖泡咖啡，重返職場，講得辛酸處，她不禁哽咽。記者王昭月／攝影
嫁來台灣20多年的陸籍配偶阿萍，是名與血癌奮戰的母親，她曾因病痛離開職場，如今在基督芥菜種會「習藝得著」計畫輔導下，在輕食店為客人沖泡咖啡、送上美味餐食，在職場重新起步。

阿萍是芥菜種會「習藝所」輔導的個案之一，至今全台與她一樣在習藝所內「練功」，重返職場的個案約200人。芥菜種會旗下的習藝所從花蓮起步，近年往外拓展，除北部三重設立一處，南區習藝所今日在高雄揭牌。

芥菜種會南區習藝所位於三民區春陽街與建武街口，原是芥菜種會南區辦公地點，現轉型為扶助認養家庭習藝的處所，1樓的「樂熱心輕食店」是新住民與熟齡者的實習場域，2樓縫紉工坊開發設計各式商品，已有6名個案每月有超過7千元以上的補充收入。3樓社區教室培力中高齡族群成立「銀齡導師團」，讓長者能將自己的人生經驗跨世代傳承。

芥菜種會執行長李肇家表示，芥菜種會創辦人孫理蓮女士，早年設立習藝培力服務，協助不少弱勢民眾自立，如今往外拓展。創辦習藝所的理念，融合公部門的多元培力與脫貧計畫，讓參與者學會一技之長，「習而得著」，進一步翻轉家庭與生活。

嫁來台灣20多年的菲律賓籍娜娜，在習藝所接受清潔服務與縫紉培訓，隨後加入清潔合作社，並開始承接縫紉訂單。阿萍來自山東，育有三名子女，後來丈夫生病，她扛起照顧責任卻反而罹患血癌病倒，長女為此放棄學業，簽入海軍幫忙家計，讓她十分不捨。阿萍認為不應該完全依賴女兒，在接觸芥菜種會習藝所後進入輕食店工作，如今工作勝任愉快。

高雄市社會局長蔡宛芬表示，芥菜種會為南部脆弱家庭與新住民提供實際的培力與支持，逐步走向自立。李肇家執行長則說，習藝所想做的不只是「以工代賑」，而是「以工帶振」，陪伴受扶助的家庭重建希望。

高市社會局長蔡宛芬（右），勞工局訓就中心主任羅永新（中）替芥菜種會輔導的新住民娜娜加油打氣。記者王昭月／攝影
芥菜種會南區習藝所規畫有輕食店，縫紉及烘培等工坊。記者王昭月／攝影
基督教芥菜種會南區習藝所揭牌。記者王昭月／攝影
芥菜種會執行長李肇家表示，習藝所的理念融合公部門的多元培力與脫貧計畫，讓參與者學會一技之長，「習而得著」，進一步翻轉家庭與生活。記者王昭月／攝影
