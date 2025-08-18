金門酒廠打造沉浸式展覽 AI拍照、集章扭蛋吸引遊客

抓住盛夏尾聲來趟金門之旅，除了走訪戰地古蹟、欣賞碧海藍天，也可以順道造訪在金城鎮總兵署內由金門酒廠舉辦的「瓏時金門高粱酒互動體驗展」，展期從即日起至9月29日，民眾只要完成集章任務就可以玩扭蛋，就有機會拿到各項好禮；金酒公司表示，希望透過互動體驗，拉近跟年輕人的距離。

為了讓消費者與遊客能更深刻感受金門四季之美及探索瓏時金門高粱酒的底蘊，在金門縣政府觀光處的支持下，將縣定古蹟清金門鎮總兵署東科房優先釋出提供金門酒廠使用，辦「瓏時金門高粱酒互動體驗展」，這項展覽為金門酒廠歷經一年精心擘劃，在金門著名的歷史古蹟中，融入瓏時金門高粱酒突破經典的創新概念，從酒款設計緣由到詮釋四季滋味，為觀者構築串聯金門土地、節氣及情感三軸線的金門四季空間，現場更結合情境拍照區及ai互動拍照技術，打造一場堆疊醇厚回憶的互動體驗。

展覽入口設有「瓏時四季」大型鏤空裝置藝術，在藍天映襯下格外吸睛，吸引遊客駐足拍照，進入展間，四款瓏時酒品以鮮明色彩瓶身耀眼登場，搭配情境式展區，分別重現春霧、夏海、秋收與冬聚的氛圍，並結合 AI 互動拍照技術，讓參觀不僅是品味美酒，更是沉浸式的回憶堆疊。

金門酒廠總經理丁丞康表示，瓏時系列象徵金門酒廠跨越經典、展現年輕潮流的全新力作，四款酒體各具特色，從設計到風味皆展現金門四季風情，上市不久便於舊金山國際烈酒大賽勇奪金獎與雙金獎，成為新一代金門高粱的代表作。他也提到，我們選擇在金門舉辦互動體驗展，不僅要立足金門、放眼世界，更希望為暑期觀光注入新亮點，邀請遊客親身感受瓏時的獨特魅力。

活動現場也設計了「四季集章任務」，完成集章並製作「瓏時限量版明信片」，再將照片上傳社群平台（FB／IG／Threads），即可獲得「扭蛋抽獎」資格。獎項包含瓏時彩繪行李箱套、積木桌曆、酒瓶燈 DIY 組、以及系列酒款購買折價券等，數量有限，送完為止。此外，金門酒廠官方 Facebook 粉絲專頁同步推出「瓏時金門高粱酒全系列週週抽」活動，線上線下驚喜連連。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康