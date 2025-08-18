高市三民區拆除工程鷹架倒塌 市府罰鍰並勒令停工

高雄市三民區明誠一路一處拆除工程，今天下午發生鷹架傾倒，造成1輛汽車及1輛機車受損，幸無人傷亡。市府工務局建管處表示，已對承拆人處以新台幣9萬元罰鍰，並勒令停工。

高雄市三民區明誠一路一處拆除工程在下午2時發生鷹架傾倒，造成1輛汽車及1輛機車受損，幸無人傷亡。市府工務局接獲通報後，隨即由建築管理處會同土木技師、建築師至現場勘查。

經查，初步判定事故原因為施工單位未妥善評估建築物外飾板之風險，導致鷹架倒塌。工務局現場責令承造人改善並勒令停工，以防止類似事故再次發生。

工務局說明，此案違反「建築法」規定，因工地未設置維護安全及防範危險之適當設備或措施，已對承拆人處以9萬元罰鍰，並勒令停工。

工務局表示，已責成承造人全面檢討拆除工地之安全設施，儘速完成改善，並妥善處理受損車輛的賠償事宜。工務局強調，未來將持續加強拆除工地安全稽查，嚴格要求施工單位落實工地安全管理，以確保市民生命財產安全。