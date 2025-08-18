快訊

台電配電設備故障 高雄苓雅區一度停電1077戶

中央社／ 高雄18日電
停電示意圖。圖／AI生成
高雄市苓雅區興中一路、四維三路，復興二路與仁愛三街及苓雅一路一帶，今天下午2時許因台電配電設備故障，造成共1077戶停電。經搶修，約1小時後完成全部復電。

台灣電力公司高雄區營業處說明，下午2時34分因配電設備故障，造成苓雅區興中一路、四維三路，復興二路與仁愛三街及苓雅一路一帶共1077戶停電。

台灣電力公司高雄區營業處表示，事故發生後，台電立即出動搶修，並於下午3時41分完成全部復電。台電將持續強化線路設備巡檢，降低停電事故發生。

此外，停電事故也一度造成區域交通號誌無訊號。高雄市警察局苓雅分局說明，轄內四維復興、四維仁愛、四維忠孝、苓雅復興等4處路口，自下午2時許因停電造成號誌無訊號，員警至現場交通指揮，經台電搶修後恢復正常。

