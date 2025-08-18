庄頭劇場前進金門 明華園戲劇總團帶來「貓神」

文化部「庄頭劇場」前進金門，邀請明華園戲劇總團赴金門戶外演出，帶來由無敵小生孫翠鳳、當家小旦鄭雅升與第一丑角陳勝在領銜主演的懸疑大戲「貓神」。

根據文化部今天發布的新聞資料，「貓神」是明華園戲劇總團創團80週年推出的懸疑大作，劇情內容圍繞中原、契丹之間的邊防大城「真定府」所發生的神祕案件。

「貓神」由首席編導陳勝國汲取胡撇仔戲的精華並融合現代創意元素，重現50年代台灣歌仔戲黃金內台時期的舞台機關變景與華麗東洋歌舞劇風，這也是2014年台中國家歌劇院落成啟用的開幕大戲。

「貓神」將於8月23日晚間7時在金門金城鎮莒光公園（共融公園）登場，歡迎大小朋友一起在星空下推理，揭開貓神的神秘面紗。