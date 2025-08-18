高市府查獲8起非法棄置 杉林區面積近千坪最大

高雄市環保局去年至今陸續查獲8起農地非法棄置或掩埋廢棄物案，扣押相關機具、開罰並交由檢警偵辦，其中，杉林區遭非法掩埋夾雜廢塑膠等大量營建廢棄物，面積近千坪為最大。

高雄市政府環保局說明，自去年7月陸續接獲陳情、主動稽查及相關單位通報，在旗山、岡山、杉林、梓官、美濃、茄萣等地，查獲8起農地非法棄置或掩埋廢棄物案件，當場扣留7部怪手及1部貨車，並將相關涉案人員函送司法機關偵辦。

環保局指出，杉林區杉林段某地號在去年8月查獲掩埋夾雜廢塑膠、廢纖維布等大量營建廢棄物，面積達3110平方公尺，換算近千坪，現場查扣怪手並將相關嫌疑人移送偵辦，待橋頭地檢署解除證據保全後，將要求相關行為人限期清理。

環保局表示，除刑事責任外，將依法扣押相關機具，並對違規行為人開罰，同時限期清除棄置物，繳清移置與保管費用後，才發還扣留車輛；至於廢棄物的產出方，即「土頭」，同樣須負起連帶清理責任，依法視為共犯。棄置行為人將面臨1年以上、5年以下徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

環保局指出，為防止有心業者趁機將事業廢棄物混入家戶垃圾或自外縣市偷渡入場，已啟動專案稽查行動，加強垃圾破袋檢查，並派員前往工業區及列管事業場所進行稽查與巡查，嚴防不法行為。

環保局表示，廢棄物跨區清運並未違法，但須依法申請與處理，事業單位也應落實源頭減量、分類及回收，暫存廢棄物時，應務必符合貯存設施規定，並委託合法清理業者處理。