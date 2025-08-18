聽新聞
月薪10萬涉貪解職被目擊超商打工 前政院南服副執行長陳慧玲證實「是我」
前行政院南部聯合執行中心副執行長陳慧玲，被控在澎湖縣議員任內詐領助理費，澎檢偵辦時一度被裁定羈押禁見，行政院並在當天解除她職務，陳事後獲准交保，近日重回職場，被民眾發現在澎湖某全家便利商店打工，陳受訪證實「是我」，重回職場還有很多要學習的地方。
陳慧玲曾任二屆澎湖縣議員及地方黨部主委，也曾獲民進黨提名不分區立委，但未當選，2023年接任行政院南部服務中心副執行長，該職位為簡任12至13職等高階文官，每月薪水可達10萬元以上。
檢廉查出，她在縣議員任內利用人頭詐領助理費案，今年6月10日檢廉見時機成熟，持澎湖地院核發索票前往陳慧玲等住所搜索，並傳喚陳慧玲及夫婿蔡燈財等6人到案。
澎湖地檢署偵訊後，認陳慧玲與蔡燈財2人犯罪嫌疑重大，有羈押必要，依利用職務機會詐取財物等罪，向法院聲請羈押禁見獲准，其行政院南部服務中心副執行長職務當天就被解職。
陳慧玲2個月羈押期滿後獲得交保，近日被選民發現她穿起超商工作服，在澎湖某全家超商擔任門市人員，迎接另一階段人生，不少人買咖啡也認出陳慧玲。
澎湖在地粉絲團「老高漫談臉書專頁」特別稱她是堅強的女人，「陳慧玲在議員助理費案受到重大挫折之後，失去了行政院南部服務中心副執行長的光環，今天她穿起全家便利商店的制服，在全家便利店當店員，正面迎向另一階段的人生。」
記者致電陳慧玲，她聽到採訪來電，先低調說「不要上新聞啦」，後本報記者提到許多人關心她，她才語帶微笑，「在全家服務的確實是我」。
陳慧玲說，澎湖很多工作缺人，應徵超商門市人員不難，不過重回職場還有很多要學習的地方，謝謝大家關心，會努力服務好客人。
