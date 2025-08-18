金門山外郵局大樓動土 王國材：郵務轉型走向智慧物流

為提供金門地區鄉親更友善的用郵環境，中華郵政公司今天在金湖鎮士港路重劃區舉辦山外郵局營業大樓動土典禮，董事長王國材親自跨海主持，他在致詞時多次強調期盼工程如期於117年底完工啟用，帶給鄉親嶄新的服務空間。另針對郵務轉型，王表示，因應全世界信件減少，郵務士主要轉型智慧物流，運送包裹與快捷，目前積極推動郵務數位化與對客戶的服務。

今日出席山外郵局營業大樓興建動土典禮的人員，包括立法委員陳玉珍、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣副縣長李文良、金湖鎮長陳文顧、恒富營造公司總經理蔡友仁、忠勇工程公司董事長陳宗勇與設計建築師呂國勝等貴賓，以及中華郵政公司副總經理蔡文慶和台北郵局協理黃良江等人共同出席見證。

王國材致詞指出，金門是一塊充滿歷史與文化底蘊的寶地，郵政公司在金門共設立7間郵局，提供金融與物流服務，是大家的「好厝邊」。金門山外郵局45年12月25日設置，主要服務金湖鎮8個行政里，隨著時代變遷和地方發展建物已不敷使用，新郵局為地下1層、地上4層鋼筋混凝土造建築物，造價為4億5980萬元，外觀以閩南建築風格與在地建築文化呼應，延伸金門傳統拱形柱列元素修飾立面，未來將提供鄉親更優質的服務。

此外，隨著時代演變，傳統郵務正快速轉型。王國材在受訪時也說，過去郵務士日常工作以遞送信件為主，但如今信件量大幅減少，郵政角色正朝向「智慧物流」發展，服務重心轉向包裹、快捷運送，以及數位化與上收等多元服務。他強調，「郵局不只是寄信的地方，更是社會情感交流與物流發展的橋梁。」

此次動工的新大樓將興建為地下1層、地上4層鋼筋混凝土建築，總造價4億5980萬元。外觀延續金門傳統閩南建築的拱形柱列元素，融合現代簡約風格，內部規劃郵局、店鋪及辦公空間。王國材表示，這是「第一期」營業中心，未來還將視兩岸發展啟動「第二期」物流中心，擴大跨境電商與物流能量。

副縣長李文良表示，郵局對他來說是生活記憶的一部分，他小時候熱衷集郵，還記得最早收集的是一枚「4角郵票」，如今郵局轉型發展，將讓金門居民在傳統情感之外，享受更便利的現代物流服務。