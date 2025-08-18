力拚高雄市長初選 許智傑現勘陳情、賴瑞隆助救災

快訊

中央社／ 高雄18日電

民進黨高雄市長初選競爭激烈，參選立委紛紛勤跑基層服務。立委許智傑今天接受民眾陳情，協調相關單位改善道路標示；立委賴瑞隆則攜手扶輪社將200箱漂白水運往台南新營，協助災後防疫。

許智傑收到民眾陳情，今天前往國道1號九如交流道下方，邀集交通部高速公路局、高雄市交通局、高雄市警察局及多名民意代表等人共同現場會勘。

民眾陳情表示，身為外縣市司機，不熟悉高雄市道交規定，在國道下來後就因走了禁行路段被警方舉發，經反映此路段無任何告示牌後，卻遭回應「交通局官網都有，自己去查」，讓司機氣憤又無奈。

許智傑表示，交通節點容易變成用路人紅單陷阱，勢必會產生民怨，盼可從根本解決用路人困擾，避免某些路段變成被舉發的陷阱，也呼籲交通局再多重視及傾聽民眾心聲，在交通規則制定與市民溝通上，可以更加明確及透明。

今天現場經過協商討論後，高速公路局允諾在國道上的CMS告示板上增加提醒匝道下路段特定車輛禁行通知；交通局則允諾通盤整理高雄市內重要路段、車流量大的節點，優先設立特定車輛禁行通知，並於1個月內完成。

此外，颱風丹娜絲及日前豪雨重創台南，賴瑞隆今天攜手高雄中山扶輪社，將200箱漂白水運往台南新營區，協助台南災後復原。賴瑞隆表示，漂白水是災後防疫關鍵一環，高雄與台南向來休戚與共，一地受災，另一地必然感同身受。

賴瑞隆表示，自7月中旬以來已持續整合資源，展開多波災後支援行動，包括志工前往台南白河與麻豆，協助災戶鋪設臨時帆布、支援果農清理落果，募集麵包與廣告帆布提供急需，以及送全新帆布、太空包與繩索等，加速台南災區復原。

另外，高雄山區也因日前強降雨，那瑪夏、桃源、茂林居民生活物資短缺，賴瑞隆也調度泡麵、罐頭、白米、礦泉水等生活用品，為原鄉居民提供物資支援。

賴瑞隆 許智傑 高雄市

