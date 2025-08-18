屏東縣1到7月闖紅燈5死、沒戴安全帽釀3死 屏警專案取締

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣警局從今年8月20日起將啟動「闖紅燈及未戴安全帽違規取締專案」針對高風險路口加強執法，並結合科技設備提升違規攔查。圖／警方提供
減少路口事故、未戴安全帽造成交通傷亡，屏東縣警局從今年8月20日起將啟動「闖紅燈及未戴安全帽違規取締專案」，今年1到7月闖紅燈釀5死、未戴安全帽或是沒戴好已有3死，警方針對高風險路口加強執法，並結合科技設備提升違規攔查。

屏東縣警局交通隊統計，車禍發生約七成事故發在於路口，顯示此類違規危害極大。今年1至7月，闖紅燈導致事故299件，5人死亡、451人受傷，雖事故件數較去年同期減少75件，但死亡人數卻增加1人，顯示「搶快一秒、後悔一生」的慘痛教訓仍不斷重演。

根據警政署與交通部資料，未配戴安全帽者交通事故致死率是正確配戴安全帽者5.5倍，未正確配戴安全帽者在交通事故中致死率是正確配戴者8.63倍。屏東縣今年1至7月，未依規定配戴安全帽3死、165人傷，正確配戴安全帽是騎機車不可或缺保命裝備。

交通隊提醒，駕駛人接近路口時，若遇號誌轉黃燈，應立即減速煞車，避免加速闖越紅燈，以減少對其他用路人的危害；另正確配戴安全帽是機車駕駛及乘客的基本安全防護措施，僅戴上還不足夠，應確保帽體穩妥無鬆脫。

警方表示，根據道路交通管理處罰條例規定，闖紅燈可處1800元以上5400元以下罰鍰；紅燈右轉行為，處600元以上1800元以下罰鍰。未戴或未正確戴安全帽者則處500元罰鍰。警方同步強化宣導，提升用路人守法與自我防護意識。

警察局長甘炎民呼籲，闖紅燈不僅違法，更可能釀成難以挽回的悲劇，執法的目的是引導機車駕駛人養成配戴安全帽的良好習慣，而非單純懲處違規行為。

警察局推動專案取締與科技輔助執法，並非為求開罰，而是盼望每位用路人能珍惜自己與他人的生命。唯有共同守法，才能真正守住每一個路口的平安。

