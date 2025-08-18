墾丁小灣禁玩水上摩托車 墾管處：業者罰7萬遊客罰3萬

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
小灣沙灘不能玩水上摩托車。圖／墾管處提供
小灣沙灘不能玩水上摩托車。圖／墾管處提供

墾丁沙灘不是每個海域都可以玩水上摩托車！墾丁國家公園管理處昨在臉書發文提醒，小灣沙灘是未核准玩水上摩托車的海域，若業者在此經營、遊客參與，是違反觀光發展條例，可罰業者7萬元、遊客3萬元，引發熱議。墾管處強調，已對業者開罰，遊客仍以勸導為主。

墾管處副處長陳俊山說，小灣沙灘禁止水上摩托車主要原因，小灣腹地狹小，無法區分動力與非動力的戲水活動，有鑑於不同活動間常造成干擾，從2019年起公告，只能在南灣、白砂、後壁湖及船帆石四個海域從事水上摩托車，其餘海域若騎乘水上摩托車，一律依違反發展觀光條例第13條第1項開罰。

當時公告也指出，其中明訂水上摩托車限南灣60部、船帆石20部、後壁湖10部及白砂6部共96部，其餘水域禁止。

墾管處表示，今年5月底接獲檢舉後，即對業者、遊客展開勸導，但因業者屢勸不聽，在7月中、8月，分別對業者各開一次罰單，各罰7萬元。考量「遊客」大部分多數不了解此規定，遊客仍以勸導為主，尚未對遊客開罰。

墾管處提醒，開罰是於法有據，小灣水上摩托車是違法營業，依據觀光發展條例及水域遊憩活動管理辦法第12條附表八第六項，違反限制水上摩托車活動區域的規定，不具營利性質的活動者（遊客)，處3萬元，並禁止其活動。具營利性質者（業者）處7萬元，並禁止其活動。

墾管處指出，每次開罰時業者都知道小灣不可經營水上摩托車，但遊客皆不知該處為禁止水域，為使民眾清楚墾管處規定，因此在臉書粉專宣導、公告周知，但卻引發網友議論。民眾第一次發現有相關規範，出現反彈情緒為人之常情，會再加強宣導與公路局跑馬燈宣傳，請遊客不要觸法，若要玩水上摩托車請到合法的沙灘海域。

小灣沙灘入口處有張貼告示提醒遊客,該海域不能玩水上摩托車。圖／墾管處提供
小灣沙灘入口處有張貼告示提醒遊客，該海域不能玩水上摩托車。圖／墾管處提供
墾管處今年5月底接獲檢舉後,即對業者、遊客展開勸導,但因業者都屢勸不聽,在7月中、8月,分別對業者各開一次罰單,各罰7萬元,現場稽查情況。圖／墾管處提供
墾管處今年5月底接獲檢舉後，即對業者、遊客展開勸導，但因業者都屢勸不聽，在7月中、8月，分別對業者各開一次罰單，各罰7萬元，現場稽查情況。圖／墾管處提供
墾管處今年5月底接獲檢舉後，即對業者、遊客展開勸導，但因業者都屢勸不聽，在7月中、8月，分別對業者各開一次罰單，各罰7萬元，現場稽查情況。圖／墾管處提供
墾管處今年5月底接獲檢舉後，即對業者、遊客展開勸導，但因業者都屢勸不聽，在7月中、8月，分別對業者各開一次罰單，各罰7萬元，現場稽查情況。圖／墾管處提供
墾管處今年5月底接獲檢舉後，即對業者、遊客展開勸導，但因業者都屢勸不聽，在7月中、8月，分別對業者各開一次罰單，各罰7萬元，現場稽查情況。圖／墾管處提供
墾管處今年5月底接獲檢舉後，即對業者、遊客展開勸導，但因業者都屢勸不聽，在7月中、8月，分別對業者各開一次罰單，各罰7萬元，現場稽查情況。圖／墾管處提供

