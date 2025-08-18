高雄演唱會熱潮不斷 市府結合百貨推優惠搶商機

高雄演唱會熱潮不斷，市府經發局今天表示，除持續配合演唱會推出「商圈夜市優惠券」，還會有各大百貨公司推出演唱會憑票根優惠活動及各式應援活動登場，帶給歌迷超值體驗。

經發局長廖泰翔說，2025高雄演唱會熱潮不斷，帶動城市觀光與旅遊動能，市府結合商圈夜市、餐飲、旅宿、百貨、交通和各式特色店家，持續打造豐富多元的追星體驗，讓來高雄的歌迷在享受音樂之餘，還能玩遍城市大街小巷。

經發局今天透過新聞稿表示，高雄8月有蘇打綠樂團、歌手孫燕姿等演唱會，吸引數萬歌迷參加，市府配合演唱會活動持續推面額新台幣50元的「商圈夜市優惠券」，同時串聯多處商圈夜市及店家提供優惠，一起迎接海內外歌迷造訪。

此外，9月還有樂團Energy、10月BLACKPINK開唱、11月有TWICE與伍佰等樂團、歌手接力演出，一路延燒至年底。經發局表示，屆時將有各大百貨公司推出演唱會憑票根優惠活動及各式應援活動登場，帶給歌迷超值的演唱會體驗。

六合夜市主委莊其章表示，只要遇到演唱會，攤商準備的食材常常一早就被掃光。下半年還有許多演唱會，攤商已蓄勢待發，要用高雄的熱情與美味款待粉絲。

業者「貓之家俱樂部」表示，大型演唱會讓訂位數增加逾3成，許多歌迷在演唱會期間會提前預約，感謝市府推出商圈夜市優惠券活動，讓店家被更多人看見。

經發局表示，目前發出的商圈夜市優惠券，有部分使用期限至8月31日，提醒歌迷多注意，並把握時間前往合作的商圈、夜市及店家使用。