交通節點變紅單陷阱？ 立委要求重點路段增加路牌

民眾陳情，不熟悉高雄市的道交規定，遂在國道下來後，因為走了禁行路段就被警方舉發。立委許智傑收到陳情，18日前往九如交流道下方邀集交通部高速公路局、高雄市政府交通局、高雄市政府警察局還有多位民意代表共同現場會勘。

民眾表示，身為外縣市的運將司機，並不熟悉高雄市的道交規定，遂在國道下來後就因為走了禁行路段就被警方舉發，然經反應該路段並無任何告示牌後，卻遭回應「交通局官網都有，自己去查」，此舉也讓運將司機非常氣憤，該片段畫面傳上網後高達近36萬的點閱，突顯出這個問題早已非個案。

許智傑表示，值勤單位確實這樣回應民眾有所不妥，希望未來在執勤過程中可以更委婉與民眾做溝通。而交通節點容易變成用路人的紅單陷阱，勢必會產生民怨，絕非一句「交通局官網都有，自己去查」就可以帶過。

現場經過協商討論後，許智傑要求高速公路局在國道上的CMS告示板上增加提醒匝道下路段特定車輛禁行通知，並請交通局通盤整理高雄市內重要路段、車流量大的節點，優先設立特定車輛禁行通知，並要求於一個月內完成。

許智傑說明，透過這次會勘，希望可以從根本解決所有用路人及運將大哥的困擾，避免某些路段變成被舉發的陷阱，也呼籲交通局可以再多加重視及傾聽民眾心聲，在交通規則制定與市民溝通上可以更加明確及透明。