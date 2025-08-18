歡慶祖父母節 屏東樂齡成果展

歡慶祖父母節，屏東縣各樂齡學習中心昨發表成果，獲特優枋山鄉樂齡學習中心鼓勵長者手腦並用，同樣獲特優的春日鄉樂齡學習中心帶領學員學習傳統編織技藝也與公益結合。屏東縣長周春米說，她的母親常參與長青學苑課程，學才藝交朋友，退休生活更快樂。

周春米昨頒獎表揚113年度輔導訪視績優樂齡學習中心，每個樂齡學習中心卯足全力，精心打扮，展現平日學習成果與創意，長輩們活力滿滿。

獲特優春日鄉樂齡學習中心由鄉公所承辦，專案人員王雪芳說，課程結合排灣族工藝、藝術，學員從2016年以來累計有2000人次參與，有6個分班，每班約30到50人，除白天開課，晚間也有部落教室，讓白天需要上班的學員，晚上也可以有時間學習，課程傳統編織技藝教學，也會與公益結合，到市集擺攤等。

枋山鄉樂齡中心成立15年，獲頒特優，執行長黃隆獻說，課程多元搭配在地特色，像是回收海洋廢棄物完成小卷造成飾品，蒐集植物種子，帶領學員製作種子小屋。

枋山的樂齡中心的學員有退休老師、退役將軍，70多歲的陳月雲是學員也擔任民謠課老師，她開心的說，生活中因為樂齡學習變得很充實。

「祖父母節」訂於每年8月第4個星期日。周春米說，屏東33鄉鎮市建置34處樂齡中心，443個村里布建415處社區關懷據點，布建率逾93%，相當不容易。