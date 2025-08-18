高雄博愛一路保護型自行車道 被指做半套

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄車站今年初啟用後，車站天棚銜接綠園道成貫穿南北的自行車道，成為觀光亮點，但車站兩側的站東、站西路卻未設自行車道，造成自行車和汽機車爭道亂象。高市交通局年初在博愛一路劃設「保護型自行車道」，也未銜接至車站，民代質疑政策做半套，應強化車站周邊自行車交通系統。

高雄車站天棚年初啟用，串連綠園道成長15.3公里自行車道，是全台唯一可跨越鐵路的自行車道；但天棚下方的站東、站西路遭詬病未設自行車道。市議員張博洋說，站東、站西路屢有自行車與汽機車爭道，部分騎士被迫騎上人行道，不僅繞行，還影響行人，動線混亂。

此外，高市府今年初在高雄車站以北博愛一路，在同盟一路至北平一街路段畫設「保護型自行車道」，該車道以南未銜接至高雄車站，以北僅至愛河之心。張博洋表示，博愛路自行車道的長度不夠，沒有涵蓋整條中軸線主幹，通行連貫性不足，向南應延伸至車站、向北延伸至巨蛋。

交通局說，站東、站西路是單向3車道，車流量大且受限道路寬度，難再設自行車道，另依市區道路附屬工程設計規範，自行車與行人共用道淨寬以3公尺以上、最小2公尺為宜，兩路旁人行道寬度可開放共道，將加掛行人及自行車專用標誌。

博愛一路自行車道加長，交通局表示，已持續規畫增設自行車道，未來配合道路刨鋪，逐步調整線型；愛河之心以北路段因道路寬度縮減，沿線許多街角外擴設施，不利畫設自行車道，市府已向中央申請「永續提升人行安全計畫」，推動改善措施，研議設自行車道。

