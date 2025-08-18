聽新聞
星期評論／埋爐碴、盜採砂 高雄農地一再失守

聯合報／ 本報記者徐白櫻
高雄市美濃區盜砂農地遺留大坑洞。聯合報系資料照片
高雄市美濃區盜砂農地遺留大坑洞。聯合報系資料照片

高雄旗山區大林農地掩埋廢爐碴巨大坑洞逾10年未填平、大樹區和山51公頃山坡地又蓋光電場，近日再爆出美濃吉洋農地盜採砂石，而且重現20年前黑道分子駐守出入口、百姓集體噤聲場景；高雄農地一再失守，凸顯國土浩劫從未終結的不堪事實。

12年前旗山區大林里7公頃農地掩埋中鋼廢爐碴、轉爐石，雨後滲水汙染鄰田及下游水源，總數不下百萬公噸。爐碴清運計畫啟動至今5年，豪雨過境，農地含重金屬鉻導致積水呈現詭異的「蒂芬妮藍」，居民未曾擺脫汙染陰影。

早期高屏溪域開放河砂開採，也一度開放採取陸砂，荖濃溪河岸、高雄市美濃區及屏東里港鄉交界處形成砂石產業群落。1998年監察委員巡視發現，里港土庫段農地及美濃吉洋段農地，長期遭非法業者濫採砂石，超大坑洞猶如大峽谷、人工湖。經濟部地質調查及礦業管理中心資料顯示，屏東縣列管238處、高雄市52處，分居全國1、2名。

莫拉克風災後高屏溪上游淤積大量土石，農地盜砂漸平息，近年疏濬標案大多集中在偏遠山區，運輸成品昂貴，導致農地採砂有利可圖，雖然摻雜土壤的陸砂品質不如河砂，以往農民會先抵押土地貸款、盜挖砂石販賣，最後再回填有害廢棄物賺取暴利，1塊地剝3層皮。

美濃吉洋又再度傳出農地違法採取土石牟利，實際開採長達1年多，開挖深度超過20公尺，相關單位半年內兩度共開罰300萬元，最後才移送法辦；針對回填物，環保局未採樣化驗，僅透過業者出貨單監督土方來源，民代事後追查，曝光全市共15處盜採列管。

農地盜砂案經國民黨立委柯志恩揭露後引起注意，市長競爭對手民進黨立委邱議瑩、許智傑也立刻跟進，齊聲喊修法嚴懲，許智傑甚至喊「參考屏東縣、原高雄縣做法，若發現有盜採行為即可認定為現行犯，當場查扣機具」，然而，高雄縣市合併15年，不僅未根除盜採，防弊手段竟無新法，形同開倒車，市府喊出打造AI智慧城市，如何為守護國土盡分心力？

