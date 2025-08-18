南橫勝境橋受損 墾丁出現巨大天坑

0728豪雨損壞南橫公路88公里處勝境橋，也是高雄桃源區行政中心重要出入要道，因橋墩側移、橋台及大梁受損，路面塌陷，暫不開放夜間通行。另外，屏東恆春鎮往墾丁森林遊樂區的公園路，昨出現巨大天坑，占據近一車道。

豪雨共造成台20線南橫公路20處災況，包括5處邊坡坍滑、8處路基流失、2處路基淹沒、5處橋梁災害，其中，高雄市桃源區台20線88公里處勝境橋是桃源行政中心重要出入要道。公路局南分局指出，勝境橋P2橋墩帽梁支承墊破損，暫置油壓千斤頂固定，考量行車安全，採單線雙向管制通行，限3.5公噸以下小型車及限速20公里，晚上9時至隔日5時不開放通行，長期將進行修復工程，經費4.4億元。

南橫山區道路重建，大小工程車全仰賴勝境橋，桃源區長杜司偉在臉書為勝境橋加油，指出勝境橋可說是全區的希望，「希望一定要撐住」；他無奈說，「好比住學生宿舍有門禁，晚上9點教官就把門關起來」，居民晚上不能逗留六龜寶來，公所垃圾車也不能直接運垃圾下山，須透過小型車接駁轉運，真的很麻煩，只期盼便道快做好，進行橋梁修復。

此外，恆春鎮墾丁路轉往公園路，進入墾丁森林遊樂區牌樓後往牧場方向約200公尺處，昨上午傳出路面出現巨大天坑，坍方長約6公尺、寬約4公尺及深約2公尺，警方獲報立即到場設交維措施，剩1個車道可通行。

墾丁國家公園管理處副處長陳俊山說，崩塌原因應是近期大雨涇流集中沖刷的結果，已通知開口契約廠商，搶修工期約3天，也會沿線巡視。