高雄車站兩側站東、站西路「缺乏自行車道」 騎士被迫騎上人行道

高雄車站年初啟用後，車站天棚銜接綠園道成貫穿南北的自行車道，變成觀光亮點，但車站下方的站東、站西路卻未劃設自行車道，造成自行車和汽機車爭道亂象，而高市交通局年初在博愛一路劃設「保護型自行車道」，也未銜接至高雄車站，民代質疑政策做半套，應加速強化車站周邊的自行車交通系統。

高雄火車站天年初啟用，完整串連綠園道，形成全長15.3公里的自行車道，已成為高雄最新旅遊秘境、單車族一大福音，尤其在高雄車站段，民眾可以在6公尺高空道路飛越鐵路，欣賞景觀公園和城市全貌，是全台唯一一條可飛越鐵路的自行車道；然而下方的站東、站西路卻遭詬病無設置單車道。

高市府今年初在高雄車站以北博愛一路，在同盟一路至北平一街路段畫設「保護型自行車道」，縮減快車道後，在機車停車格外側畫自行車道，使自行車不必行駛於人行道，提升安全性，但該車道以南未銜接至高雄車站，以北僅至愛河之心，南北向各僅有近130公尺自行車道，民代認為進度不足，城市中軸線主幹道應加速全段劃設。

市議員張博洋表示，站東、站西路未有自行車專用道，自行車騎士須與汽機車爭道，部分騎士則被迫騎上人行道，不僅需繞行，亦影響行人權益，造成動線混亂；此外博愛一路自行車道長度短，未涵蓋整條中軸線主幹，通行連貫性不足，建議市府將車道向南延伸至高雄車站、向北延伸至高雄巨蛋，強化步行與自行車交通系統。

交通局表示，站東、站西路為單向3車道路型，車流量大，受限於道路寬度，難以再畫設自行車道，另依「市區道路附屬工程設計規範」，自行車與行人共用道淨寬以3.0公尺以上為宜，最小2.0公尺，目前兩路旁人行道寬度足夠，可開放共道，市府將加掛行人及自行車專用標誌。

此外，針對博愛一路自行車道加長，交通局表示，愛河之心以南至北平一街、遼寧一街至高雄車站期已陸續增設自行車道，考量該區街廓較寬敞，能銜接博愛一路經同盟二路口以北的道路線型，維持上下游車道數一致，愛河之心至高雄車站整條路段，未來將配合道路刨鋪時機，逐步調整線型，以強化自行車及行人通行安全。